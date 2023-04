Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. Ce dimanche 16 avril est le premier dimanche des Playoffs 2023 et la NBA nous propose une soirée composée de quatre rencontres dont deux en primetime (ou presque) sur le fuseau horaire de Châteauroux, à 21h00 et 23h30. Voilà qui donne, comme toujours, de nombreuses opportunités pour doubler le kiff avec un petit pari, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

21h : Grizzlies (1,60) – Lakers (2,45)

23h 30 : Bucks (1,20) – Pacers (4,80)

2h : Suns (1,41) – Clippers (2,90)

4h30 : Nuggets (1,31) – Wolves (3,50)

LE PARI QU’ON SENT BIEN

Anthony Davis à minimum 20 points, 10 rebonds et 3 passes décisives (2,80) : toute la difficulté de ce genre de très belle cote est qu’il faut atteindre une barre dans les trois catégories statistiques demandées pour passer. Prenons le temps de décomposer celle qui est proposée ici. 20 points : on parle clairement d’un plancher pour Anthony Davis vu ses récents matchs. Très en confiance pour que l’intérieur des Lakers attiegne les 20 unités. 10 rebonds : on est en-dessous de sa moyenne cette saison et Davis voudra profiter de l’absence de deux gros clients côté Memphis (Steven Adams et Brandon Clarke) pour moissonner. Le petit risque étant ici que son coéquipier Jarred Vanderbilt se mette à cueillir tout ce qui ressort du cercle mais même dans ce cas, on peut penser qu’AD aura les minutes pour faire 10 prises. 3 passes décisives : sûrement la partie un peu plus risquée de cette cote (tout ne peut pas passer tranquille). On compte sur le fait que les Grizzlies ne vont pas vouloir laisser Jaren Jackson Jr trop souvent en 1 contre 1 face à Davis et qu’ils vont venir le doubler. Ce qui donnera l’occasion à Davis de distribuer quelques offrandes à des gars comme Schroder, Russell, Reaves ou Walker par exemple.

LE COMBINÉ À TENTER

Les Nuggets battent les Wolves ET Jimmy Butler marque minimum 24 points (2,00) : les Nuggets sont très favoris du premier match de la série qui les oppose aux Wolves. Ils sont au complet. La cote est à 1,31. Jimmy Butler n’a pas le choix. S’il veut que son Heat ait une chance de surprendre les Bucks, il doit apporter une contribution minimum au scoring et ce, dès ce soir. La cote est à 1,54.

UNE PETITE FOLIE POUR FINIR ?

Kawhi Leonard plante minimum 34 points contre les Suns (3,35) : sans son pote Paul George, Kawhi Leonard va démarrer la série contre les Suns à Phoenix ce soir et, on le sait même s’il parle peu, il va vouloir marquer et le coup, montrer qu’il est toujours aussi injouable. 34 points, est-ce une si grosse folie au final ?

C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits !

