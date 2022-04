Ce soir, les Clippers et les Pelicans joueront leur place en Playoffs dans un match à l’odeur de Game 7. Et malheureusement pour les premiers, ils devront faire sans… Paul George, qui entre dans le protocole COVID au pire des moments. La poisse pour Los Angeles, une aubaine pour la Nouvelle-Orléans.

Si vous pensiez que le COVID allait nous laisser tranquille lors de ces Playoffs 2022, on est au grand regret de vous annoncer que ce n’est pas le cas. C’est Adrian Wojnarowski d’ESPN qui a balancé la bombe en ce début de soirée : testé positif, Paul George vient tout juste d’entrer dans le protocole sanitaire de la NBA et ne pourra donc pas participer à la rencontre du play-in tournament face aux Pels ce soir. Alors là, niveau tuile, c’est du lourd. Vous avez un match à élimination à jouer, une victoire est synonyme de Playoffs et une défaite de fin de saison, et vous avez votre meilleur joueur qui doit déclarer forfait le jour même. Si les fans des Clippers sont habitués aux malédictions, ça fait quand même très mal. Et forcément, c’est une véritable opportunité qui se présente devant l’équipe de Willie Green, cette dernière se retrouvant tout d’un coup dans une position pas loin d’être idéale en vue d’une qualification en Playoffs. Les Pelicans ont le momentum après leur victoire sur les Spurs, ils reviennent de nulle part après un début de saison complètement claqué, et vont affronter une équipe de Los Angeles privée de son franchise player alors que ce dernier était revenu en forme (34 points, 7 rebonds, 5 passes contre les Wolves au play-in) après sa longue absence. On a comme l’impression que les planètes s’alignent en faveur de l’équipe du Bayou.

Mais attention tout de même, s‘il y a bien une équipe qui peut se surpasser pour combler l’absence d’un mec du calibre de Paul George, c’est celle de Los Angeles. Les Clippers ont joué pendant 50 matchs sans PG cette année (et sans Kawhi Leonard évidemment) et ce n’est pas pour autant qu’ils se sont écroulés. Au contraire, on parle d’un groupe soudé, solide, parfaitement guidé par Tyronn Lue et qui possède de grosses ressources. Clairement, on n’est pas à l’abri d’un Reggie Jackson Game qui porte L.A. vers la win en lâchant des sauts de cabri en fin de match. Il faudra compter aussi sur Norman Powell, performant depuis son arrivée aux Clippers et qui devrait prendre la place de titulaire de Paulo. On surveillera également la disponibilité de Luke Kennard, forfait face aux Wolves cette semaine mais potentiellement de retour ce soir. Les Pelicans sont en tout cas prévenus, ce sera tout sauf facile d’aller gagner à Los Angeles même sans Paul George. Et si jamais ce sont les Clippers qui arrachent la qualification, on aura une nouvelle preuve de cette résilience qui caractérise l’équipe californienne depuis le début de la saison. Par contre, avec un tel scénario, y’a de bonnes chances pour que PG rate également le début de la série de premier tour de Playoffs contre les Suns…

Paul George absent pour le match du play-in tournament de ce soir, la nouvelle est terrible pour Los Angeles. Les Pelicans vont-ils réussir à en profiter ? Cela reste à voir, mais ça fait bien longtemps que la franchise de NOLA n’a pas été aussi proche d’une qualif’ en Playoffs.

