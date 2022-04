Les Playoffs arrivent, la tension est palpable. Ce weekend, le 1er tour démarre avec des séries dantesques, des oppositions immanquables et des performances colossales à venir. Pour l’occasion ? Une promo est tombée concernant le NBA League Pass : si vous souhaitez en profiter pour la fin de saison, c’est par ici !

Si vous connaissez le NBA League Pass, vous pouvez tout de même lire les lignes ci-dessous et rigoler un bon coup.

Si vous ne connaissez pas le NBA League Pass, sachez qu’on a fait une présentation complète dans cet article.

Plateforme officielle de diffusion des matchs NBA, vous pouvez retrouver toutes les rencontres en direct tous les soirs sur le NBA League Pass, ainsi que les replays, les matchs d’archive, et tout un tas d’option qui font de cet outil une base pour n’importe quel passionné de NBA comme nous. Vous êtes d’ailleurs de plus en plus nombreux à en profiter, et à profiter des petites promotions qu’on vous envoie tout au long de l’année. On a eu du -20% en exclu sur TrashTalk cet automne, on a eu du -50% pendant le Black Friday… et maintenant on est sur un pricedrop assez vertigineux pour la fin de saison !

Le NBA League Pass pour la fin de saison (donc l’intégralité des Playoffs) est à 18,99€.

Ainsi, dans les prochaines heures, vous aurez la possibilité de profiter de cette promo si cela vous chante en allant sur ce lien.

Les détails à avoir en tête pour profiter pleinement de cette promo spéciale Playoffs sur le NBA League Pass :

Cette promotion comprend l’intégralité des Playoffs 2022

Vous pouvez régler tout en 1 fois

C’est le NBA League Pass normal, avec tous les matchs en HD, les replays disponibles, multi-screens, etc

Si on ne dit pas de bêtises, il y a même la possibilité de profiter d’un essai gratuit en ce moment, donc si vous voulez tester la bête et ensuite vous rétracter c’est tout à fait possible ! La technique reste la même, normalement vous devez entrer toutes vos coordonnées et si vous souhaitez ne pas être débités il faut les retirer à la fin de la période d’essai. Pour le reste, c’est comme d’hab, si vous avez des questions n’hésitez pas car on commence à avoir pas mal de monde qui utilise le NBA League Pass, du coup la commu peut aussi servir de FAQ !

Vous avez la promo, nous on retourne à nos petites affaires et à nos préparatifs avant le 1er tour des Playoffs 2022 dans quelques heures !