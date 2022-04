Le play-in tournament c’est parti, et c’est parti sur les chapeaux de roue ! Deux matchs cette nuit et tant de choses à dire, déjà, avant d’enchainer comme des balles dès ce soir. On vous résume la nuit en quelques lignes, enjoy !

# Les résultats de la nuit

Nets – Cavaliers : 115-108

Wolves – Clippers : 109-104

# Ce qu’il faut retenir

# Quelques souvenirs de la nuit

KD il est comme ça là pic.twitter.com/vilTm5lWTp — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 12, 2022

Fin du premier quart temps : 40-20 Nets. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 12, 2022

Comme l’a rappelé l’excellent @Krisplashed, il est 7h30 à Brooklyn donc Kyrie peut désormais manger et boire. Fin du premier quart temps : 11 points

5/5 au tir

1/1 à trois points

4 passes — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 12, 2022

8 points, 2 rebonds, 6 passes et 47 contres pour KD à la fin du premier quart temps. Pardon, 2 contres, ressenti 47. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 12, 2022

Caris là c’est pas Or Noir c’est Carton Mauve réveille toi oh — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 12, 2022

20 POINTS À 9/9 AU TIR À LA MI-TEMPS pic.twitter.com/8XLkJUvn0r — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 13, 2022

Quand Kyrie joue comme ça t’inquiète même pas la terre est plate les poules ont des gencives et le Père Noël il distribue les cadeaux en Renault C3 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 17, 2022

La vie est un immense playground.pic.twitter.com/4ZlbIRrRqp — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 13, 2022

12/12 au tir pour Kyrie Irving — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 13, 2022

Bruce Brown fait un match de zinzin dans le short roll, il y a passé toute la soirée. 16 points, 9 rebonds, 7 passes, 3 interceptions. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 13, 2022

Le public de Brooklyn qui chante « WE WANT BOSTON ». — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 13, 2022

🚨 OFFICIEL 🚨 CELTICS vs NETS AU 1ER TOUR DES PLAYOFFS 2022 ! 🔥 pic.twitter.com/KCPvoasm9k — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 13, 2022

Les Cavs affronteront ce vendredi le vainqueur du match entre Atlanta et Charlotte. L’équipe qui sortira de ce tournoi à 3 affrontera le Heat au 1er tour des Playoffs. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 13, 2022

34 points et 12 passes à 12/15 au tir dont 3/6 à trois-points. Un grand malade. pic.twitter.com/ZiPHVAgwhg — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 13, 2022

Brooklyn jouera le Game 1 à Boston ce dimanche. Vous savez à quelle heure ? 21h30. Immanquable. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 13, 2022

10-0 des Clippers et là tu vois la Team de vétérans. Le public était debout et en feu, les types en face ils ont absolument pas paniqué. On respecte le plan de jeu défensif, on patiente et on punit en attaque. C’est des briscards, va falloir que les cadres des Wolves répondent. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 13, 2022

26-20 Clippers, fin du premier quart temps. Il ira pas au Hall of Fame celui-là. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 13, 2022

Le meilleur shooting big man de tous les temps est actuellement en train de rendre un hommage extraordinaire à Hassan Whiteside. Wake up. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 13, 2022

🚨 OFFICIEL 🚨 GRIZZLIES vs WOLVES AU 1ER TOUR DES PLAYOFFS 2022 ! 🔥 pic.twitter.com/9DehTXkdgg — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 13, 2022

VOTEZ PAT BEV — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 13, 2022

Pour la 2ème fois en 17 ans, les Wolves sont en Playoffs ! ⭐️ Ils étaient favoris, ils ne devaient limite pas être dans le Playin, et le format ne les a pas effrayés. Victoire face aux Clippers, direction Memphis pour affronter Ja et le Grizzlies. Content pour les fans ! 👏👏 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 13, 2022

Patrick Beverley vs Ja Morant

Patrick Beverley vs Dillon Brooks Patrick Beverley vs Memphis qui a préfère ne pas le garder. Anthony Edwards vs Ja Morant Karl-Anthony Towns vs Steven Adams. Oh HELL YEAH. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 13, 2022

Les Clippers affronteront ce vendredi le vainqueur du match entre Pelicans et Spurs. L’équipe qui sortira de ce tournoi à 3 affrontera Phœnix au 1er tour des Playoffs. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 13, 2022

Eh… dans tous ces confettis et cette ambiance festive… … on oublie pas KAT. Purée son match. Il s’est VRAIMENT fait sauver par ses coéquipiers, j’étais choqué. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 13, 2022

# Le Top 10 de la nuit

# Les scores TTFL de la nuit

# Le bracket des Playoffs

# Le programme de ce soir