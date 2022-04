C’était le match le plus important de la saison pour les Wolves. Un match à gagner pour valider leur place pour les Playoffs et par la même occasion prendre rendez-vous avec les Memphis Grizzlies au premier tour. Mission accomplie pour Minnesota, mais pas grâce à Karl-Anthony Towns.

C’est un match qu’il avait forcément inscrit en rouge sur son calendrier. Habitué à la misère aux Wolves malgré une qualification en Playoffs en 2018, KAT était enfin devant une rencontre à véritable enjeu, un moment qu’il attendait depuis longtemps et qu’il méritait après les nombreuses épreuves qu’il a dû traverser. Alors forcément, on l’attendait au tournant, comme on attend toutes les stars au tournant quand elles se retrouvent face au match le plus important de leur saison. On attendait de lui qu’il bouffe la raquette des Clippers, même si ces derniers avaient réussi à bien le contenir lors des rencontres de saison régulière (P.S. : c’est notamment contre L.A. que Towns a lâché son pire match au scoring de la saison avec seulement 8 points). Résultat ? Charles-Antoine a galéré, beaucoup beaucoup galéré. 11 points, 5 rebonds, 3 passes, 2 interceptions, 4 turnovers, seulement 3/11 au tir dont 0/2 de loin (5/6 aux lancers-francs), le tout en seulement 24 minutes. Non, ce n’est pas la ligne de stats de Jaylen Nowell mais bien celle de l’habituel MVP des Wolves. Comme vous pouvez l’imaginer, si KAT n’a joué que la moitié du match, c’est parce qu’il a été fortement perturbé par les fautes (quatre à la mi-temps, six en tout, expulsé à huit minutes de la fin) même s’il n’avait pas besoin de ces dernières pour prendre place sur le banc vu le niveau affiché.

« Ils ont beaucoup mieux joué sans KAT sur le terrain. » Tyronn Lue, coach des Clippers

On ne sait pas si c’est l’enjeu qui a fait craquer Towns, mais en tout cas il est complètement passé à côté de son rendez-vous galant avec la postseason. Entre mauvaises décisions, maladresse et frustration, la soirée fut terrible pour lui. Et comme un symbole, c’est sans le Chat que Minnesota a réussi à faire son retard dans les huit dernières minutes du quatrième quart-temps. De 93-86 pour les Clippers, le score est passé à 109-104 pour les Wolves, tout ça avec un KAT sur le banc. Les copains de Charles-Antoine ont step-up au meilleur moment pour retourner la situation, avec Anthony Edwards et D’Angelo Russell dans le rôle de bourreaux des Clippers. Les deux lieutenants ne sont heureusement pas passés au travers (59 points à eux deux) et grâce aux petites contributions des uns et des autres ainsi qu’un Pat Beverley complètement possédé, la balance a fini par pencher en faveur des Loups. Vous l’avez compris, Karl-Anthony Towns peut dire merci à ses potes car aujourd’hui, c’est grâce à eux qu’il a pu valider son ticket pour les Playoffs. Alors évidemment, on n’oublie pas la belle campagne de KAT qui a fortement aidé les Wolves à se retrouver dans cette position, mais on attend un tout autre visage de Charles-Antoine au premier tour des Playoffs contre les Grizzlies.

Les Loups ont réussi à gagner leur place en Playoffs malgré Karl-Anthony Towns, et ça c’est quand même une sacrée phrase quand on y pense. Heureusement pour les Wolves, ils ne sont pas un one-man show et viennent de prouver qu’ils sont capables de gagner un match crucial malgré un leader aux abois. Un signe positif pour la suite, même s’ils risquent de prendre cher contre Memphis si KAT ne se remet pas la tête à l’endroit.

Excellentes défenses des Clippers sur KAT pour le moment, une fois Batum qui oriente ligne de fond et une fois Reggie qui prend le bump et ne fait pas faute. C’est malin et c’est le plan de jeu. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 13, 2022

Que quelqu’un mette un coup de pression à Towns. Faut qu’il retrouve ses esprits là. Part dans tous les sens, faut calmer. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 13, 2022

Le meilleur shooting big man de tous les temps est actuellement en train de rendre un hommage extraordinaire à Hassan Whiteside. Wake up. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 13, 2022

Cauchemar pour KAT ce match. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 13, 2022