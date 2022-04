Il fallait une victoire aux Wolves et aux Clippers pour valider leur ticket pour les Playoffs NBA. Et à ce petit jeu-là, ce sont les Loups qui sont repartis gagnants, eux qui rencontreront ainsi le deuxième de la Conférence Ouest : les Memphis Grizzlies. Voilà une affiche qui devrait faire quelques étincelles.

Les Minnesota Timberwolves sont en Playoffs. On répète, les Minnesota Timberwolves sont en Playoffs. C’est une phrase qu’on n’a vraiment pas l’habitude d’écrire mais elle est bien réelle en ce mercredi 13 avril 2022. Ce n’est que la deuxième fois depuis les années sacrées de l’ère Kevin Garnett que les Loups goûtent à la postseason et ça, ça se fête comme il se doit. Leur adversaire au premier tour des Playoffs ? Memphis donc. En s’imposant contre Los Angeles cette nuit, Karl-Anthony Towns et ses copains ont effectivement validé le septième spot qu’ils avaient obtenu au terme des 82 matchs de saison régulière (46 victoires – 36 défaites), et qui dit septième spot dit affrontement direct avec le dauphin des Suns. Les Grizzlies de Ja Morant ont réalisé une saison magique avec 56 victoires pour terminer deuxièmes, ce qui n’était pas vraiment prévu à la base. Autant dire que pas grand monde attendait une affiche Memphis – Minnesota au premier tour des Playoffs, mais c’est bien à ça qu’on aura droit à partir de samedi, date du Game 1 sur le parquet des Grizzlies.

🚨 OFFICIEL 🚨 GRIZZLIES vs WOLVES AU 1ER TOUR DES PLAYOFFS 2022 ! 🔥 pic.twitter.com/9DehTXkdgg — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 13, 2022

Ja Morant, Jaren Jackson Jr., Desmond Bane, Karl-Anthony Towns, Anthony Edwards, D’Angelo Russell… y’aura vraiment du beau monde dans cette confrontation et niveau show, c’est clairement l’une des séries possédant le plus de potentiel. Mais en plus des dingueries que nous réservent Ja, Ant-Man et Cie, on a vu cette année que les deux équipes pouvaient offrir de sacrés duels. Quatre matchs entre les deux formations, deux victoires pour les Grizzlies, deux victoires pour les Loups, dont trois rencontres terminant sous la barre des dix points d’écart. Alors si vous faites partie de ceux qui pensent que Memphis va balayer les Wolves, on vous conseille de mater à nouveau les matchs de régulière et vous verrez que ce premier tour risque d’être bien plus serré que prévu. Serré, et probablement tendu aussi. Parce que quand vous avez Pat Beverley d’un côté et une bande de jeunes insolents qui adorent parler de l’autre, vous imaginez bien que ça risque de chauffer un peu.

Memphis versus Minnesota au premier tour des Playoffs, on dirait pas comme ça mais c’est une affiche bien hypante. De l’intensité, du spectacle, des stars sur le terrain, du trashtalking des deux côtés, bref tous les ingrédients semblent réunis pour avoir une belle série.