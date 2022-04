Il avait rendez-vous, et il n’a pas raté son rendez-vous. Le programme potentiel de Kyrie Irving dans les prochaines semaines ? Son ancienne franchise des Cavs au play-in, ça c’est fait, puis son ancienne franchise des Celtics au premier tour, puis – logiquement – les Bucks pour la revanche de 2021. Ça ressemble à un immense défi, et cette nuit Uncle Drew a validé le premier acte de la pièce. Avec classe, comme souvent, comme toujours.

On a bien cru qu’il ne s’arrêterait jamais. Slalomant dès l’entame au milieu des perches de l’Ohio, distribuant intelligemment pour Dede Drummond, Kevin Durant ou Bruce Brown, l’esthère Kyrie était déjà bien inspiré. Puis, les minutes s’égrenant, le beau diable a gagné en confiance et a commencé à enquiller les tirs comme on enfile des perles sur un collier en colonie de vacances à Saint-Jean de Monts. Un, dos, tres, Maria, quatre, cinq, six, cueillir des cerises, sept, huit, neuf, dans mon panier neuf, dix, onze, douze, les fesses des Cavs rouges. Douze tentatives, douze réussites, voilà le bilan de Kyrie Irving en début de quatrième quart et, attention, on ne parle pas de lancers-francs ou de tirs du parking pris après deux secondes et demi de prépa.

On parle de vrais tirs à la Kyrie Irving, pris après un festival de dribbles, en lévitation face à des défenseurs dépassés par sa vitesse et son génie, on parle de shoots de loin avec une main dans la gueule et l’autre qui vous cale une olive, et donc de tout le répertoire maison qui a été déroulé sur un simple match, avec comme conclusion une victoire des Nets et une fiche à 34 pions à 12/15 au tir et 12 passes et un message assez affolant pour la concurrence. Le genre de mec qui envoie des grands tss tss quand il dribble, non, le genre de mec qui siffle quand il dribble tant il élève son sport au rang d’art, et des highlights, comme souvent, que l’on vous conseille d’accoimpagner avec un peu de Chopin ou de Berlioz, avec un bon verre de pif millésimé, ouais, même à 5h30 du matin, même seul dans votre salon.

Le niveau actuel de Kyrie Irving ? Stratosphérique. Cette nuit le magicien a ajouté la case 250% au tir à sa ribambelle de skills, à tel point qu’il nous en a presque fait oublier que Kevin Durant jouait à ses côtés. On peut parler cent ans des possibles faiblesses défensives des Nets, de Celtics ou de Bucks qui semblent plus au point collectivement, mais la vérité du jour reste quand même que tant que Kyrie évoluera à ce niveau de confiance, il faudra se lever tôt pour taper Brooklyn sur une série de Playoffs. On est comment à Boston ? On est plutôt du matin ou pas ?