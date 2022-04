C’était donc la conséquence immédiate de la victoire des Nets face aux Cavs lors du premier match du play-in tournament 2022 : Brooklyn s’en ira défier dès dimanche les Celtics au premier tour des Playoffs, pour une délicieuse série qui nous fait baver à sa simple évocation. Le choc de ce premier tour ? Nah : LE CHOC DE CE PREMIER TOUR.

Trop de hype, beaucoup trop de hype. Quelque part, se bouffer les Nets dès le premier tour n’est pas une récompense très logique pour des Celtics incroyables sur la deuxième moitié de la régulière, des Celtics finalement deuxièmes à l’Est et qui vont donc manger l’équipe que personne ne voulait manger si tôt dans ces Playoffs. Mais, amen, pour aller au bout et confirmer cette belle forme il faudra bien battre tout le monde comme dirait l’autre. A commencer par cette équipe de Brooklyn donc, qui débarquera dès dimanche 21h30 dans un TD Garden chauffé à blanc (à vert) pour huer Kyrie Irving de tout son être.

Kevin Durant et Jayson Tatum en face to face, Marcus Smart qui tentera de s’accrocher au short de Kyrie Irving, Jaylen Brown qui devra jouer à merveille son rôle de facteur X, ça c’est pour les garanties. Est-ce que l’absence de Robert Williams jouera en la défaveur des Celtics, Ben Simmons jouera-t-il, Andre Drummond sait-il compter jusqu’à 9 et à quel poste jouera Bruce Brown, ça c’est pour les questions. On part en tout cas très clairement sur un classique, entre deux franchises qui s’étaient déjà affrontées en Playoffs la saison passée, au premier tour, une série qui avait vu la puissance offensive de Brooklyn éteindre Boston malgré un Game 4 à 50 pions de Jayson Tatum. Deux matchs à Boston puis deux au Barclays Center pour commencer, d’ici-là on en saura peut-être un peu plus sur le rapport de force entre deux énormes contenders, et sur l’identité de la franchise qui s’en ira défier le vainqueur de la série entre les Bucks et les Bulls, qui s’en ira donc défier les Bucks en demi-finale de Conférence.

On tient donc notre giga-affiche du premier tour et assurément la promesse de quelques soirées monstrueuses au pays des All-Stars. On les attend toute l’année et ils sont là, devant nous, dans 72h : messieurs dames les Playoffs arrivent !