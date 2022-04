Tout n’aura pas été aussi simple que prévu pour les Nets. Non pas que nous eûmes pensé que Cleveland n’avait aucune chance, mais disons que peu d’observateurs imaginaient les Cavs créer l’exploit, à l’extérieur et face à un duo d’artistes plutôt insaisissables. Pourtant les gamins de J.B. Bickerstaff furent cette nuit beaucoup plus qu’un simple punching-ball, et si les Nets ont désormais rendez-vous avec Boston au premier tour des Playoffs, les Cavs auront une nouvelle chance d’aller défier le Heat, vendredi face au vainqueur de Hawks – Hornets.

Les stats maison de ce premier match du play-in tournament 2022 c’est juste ici !

Ça ne pouvait pas mieux commencer. Le play-in tournament 2022 a donc commencé sur les chapeaux de roue avec la victoire logique mais pas si facile que ça pour les Nets, face à une équipe de Cleveland qui manquait un peu de profondeur offensive mais qui n’aura jamais lâché le steak. Le principal protagoniste de la soirée pour les Cavs ? Pas du tout Caris LeVert, auteur d’un match longtemps catastrophique et qui s’en sort au final avec une fiche à 12/7/7/3 mais qui ne résume en rien une soirée passée à envoyer des grosses bananes et à prendre les mauvaise décisions. Nah, on parle plutôt de Darius Garland, très vite dans la peau du sauveur maison et auteur des premiers points de son équipe, pendant que côté Nets un petit meneur commençait son festival. Darius Garland vs Kyrie Irving sur un fond de Kevin Durant, voilà à quoi aura ressemblé ce match, Brooklyn faisant la différence en fin de premier quart-temps grâce à la vista d’Uncle Drew et en deuxième mi-temps du fait du playmaking et de la clutchitude de KD, du fait aussi de l’énorme activité de Bruce Brown et du gros apport d’un Nic Claxton profitant de la faiblesse intérieure des Cavs quand Evan Mobley était sur le banc.

Une grosse montée en température pour mener 40-20 après seulement douze minutes de jeu donc, et si derrière Cleveland tentera quelques rapprochés le match était finalement déjà terminé au bout de trois quarts d’heure, car quand t’es mené de 20 face à un tel duo tout devient compliqué, d’autant plus quand l’ensemble de l’équipe adverse réussit à développer un vrai collectif. Pas forcément d’énormes regrets pour Bickerstaff, Rajon Rondo et Kevin Love ont apporté leur écot et Evan Mobley a dominé ce qu’il avait à dominer, mais clairement la division d’écart s’est faite ressentir et les 34 points de Darius Garland n’y feront rien car en face un homme, entre autres, était en mission play-in et nous en a foutu plein les mirette. Cet homme c’est Kyrie Irving, auteur de 34 points et 12 passes à 12/15, Kyrie qui avait réussi ses… douze premiers tirs du match, pardon, douze tirs plus difficiles les uns que les autres histoire de pimenter le tout.

Kyrie Irving en génial magicien, Kevin Durant un peu maladroit mais qui gère le collectif et qui défend le fer avant de tuer le match, Bruce Brown en couteau suisse de luxe et voilà donc les Nets en Playoffs, où ils affronteront à partir de dimanche les Celtics sur une série au meilleur des sept matchs. Les Cavs auront pour leur part une seconde chance de rejoindre le Heat au premier tour en défiant vendredi le vainqueur du match entre les Hawks et les Hornets (demain soir), et au vu de l’effort proposé cette nuit et de la saison plus que respectable proposée par les gars de l’Ohio ce serait plus que mérité.