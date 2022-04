C’est bientôt l’heure des Playoffs. Et qui dit Playoffs dit évidemment preview de série. Et qui dit preview de série dit évidemment Apéro TrashTalk. On démarre avec l’opposition Sixers – Raptors, qui promet beaucoup au sein de la Conférence Est.

Ici-même, le lien censé accompagner toutes vos journées et toutes vos nuits.

Philadelphie contre Toronto, Sixers contre Dinos, le quatrième de l’Est contre le cinquième, un favori pour le titre qui rencontre une équipe en pleine ascension. Vous l’avez compris, on est sur une série de premier tour de Playoffs bien lourde et quelque chose nous dit qu’elle va durer. Si Joel Embiid risque bien d’être inarrêtable dans la raquette, les Raptors vont débarquer avec leur armée d’ailiers, Pascal Siakam en tête. Avec Spicy P, Scottie Barnes, Fred VanVleet et Cie, Toronto a de quoi poser des problèmes à la team du coach Doc Rivers, qui ne nous inspire pas trop confiance il faut bien l’avouer. Vous ajoutez à ça un Matisse Thybulle absent pour les matchs à l’extérieur et vous obtenez une série potentiellement très serrée. Présentation des forces en présence, analyse en mode Hexperts, clés potentiels de la série et bien évidemment pronos, y’a tout ce qu’il faut pour bien se préparer à cette confrontation.

Vous connaissez la musique : on choisit un fauteuil confortable, on prend de quoi grignoter, on donne son prono car c’est toujours fun d’avoir un bon débat et, surtout, on savoure le petit apéro en famille !