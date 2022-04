Est-ce que Luka Doncic sera disponible pour le début des Playoffs ce week-end ? C’est la question qui fait trembler l’univers impitoyable de Dallas depuis la blessure du Slovène lors de la dernière journée de la saison régulière. Et si sa blessure au mollet a bien été confirmée, l’incertitude est totale concernant son potentiel retour.

On attendait avec impatience les résultats de l’IRM passée hier et surtout la durée de l’absence de Luka Doncic suite à son bobo de dimanche. Si on a bien eu ces résultats, on n’en sait pas plus concernant la disponibilité du bonhomme face au Jazz lors du premier tour des Playoffs 2022. En effet, comme indiqué ce matin, on est bien sur une blessure au mollet mais les Mavericks n’ont apporté aucune précision supplémentaire sur l’état de santé de leur franchise player ainsi que sur le temps qu’il devra passer à l’infirmerie pour se remettre sur pied. Comme l’indiquent les insiders Chris Haynes (Yahoo Sports) et Marc Stein, aucun timing n’a officiellement été révélé concernant son retour et on est donc bien dans le flou à quelques jours du début des Playoffs. Tout ce qu’on sait aujourd’hui, c’est que Luka a commencé son traitement, super merci pour l’info. Alors bien évidemment, ce n’est pas vraiment dans l’intérêt des Mavericks de donner le maximum de détails sur leur joueur alors qu’un premier tour face au Jazz approche. Marc Stein le précise bien, la franchise de Dallas n’est en aucun cas obligée de se prononcer sur les chances de participation de Doncic au Game 1 de la série face à Utah samedi à 19h. En tout cas pas pour l’instant, car elle devra le faire vendredi au plus tard. En attendant, elle laisse volontairement planer le doute, ce qui peut potentiellement perturber un peu la préparation des Mormons en vue de ce week-end.

Mais quand même, ça sent pas très bon tout ça. Lire « Luka Doncic » et « no timetable for his return » dans la même phrase alors que les Playoffs sont dans quatre jours, c’est chaud. Inutile de vous dire qu’une absence de Luka – même si ce n’est que pour une partie de la série – plomberait les chances de Dallas d’accéder enfin à un deuxième tour de Playoffs, ce qui n’est pas arrivé depuis… 2011 et le parcours magique de Dirk Nowitzki. Ça commence à faire loin pour une franchise globalement habituée aux joutes du printemps. Côté Jazz, c’est potentiellement une aubaine mais comme dit plus haut, attention à ne pas prendre la préparation de cette série à la légère. Ce sera à Quin Snyder de faire en sorte que son équipe soit au taquet dès le Game 1, Luka ou pas en face. Car on rappelle tout de même qu’une élimination au premier tour des Playoffs pourrait être synonyme de gros changements du côté de Salt Lake City après les déceptions de ces dernières années. Tout autre résultat qu’une qualif’ en finale de conférence grand minimum sera vu comme un véritable échec, alors interdiction de passer à côté.

Que signifie ce silence des Mavericks concernant Luka Doncic ? Est-ce avant tout un moyen de brouiller les pistes avant la série contre le Jazz ? Est-ce que Luka est destiné à rater une partie ou l’intégralité de cette dernière ? On aura sans doute plus d’éléments en fin de semaine, quand la franchise texane devra s’exprimer avec plus de précision sur son joueur.

Source texte : Chris Haynes / Marc Stein / Mavs