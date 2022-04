Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. Ce mardi 12 avril, c’est le début du play-in tournament avec deux matchs à enjeu au menu. Voilà qui offre, comme toujours, de nombreuses opportunités pour doubler le kif avec un petit pari, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire ParionsSport ! Mais n’oubliez jamais de jouer de manière responsable, c’est-à-dire en misant uniquement de l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Hashtag faites pas les boloss, vous connaissez.

01h00 : Nets (1,19) – Cavaliers (5,00)

03h30 : Wolves (1,68) – Clippers (2,25)

Le pari qu’on sent bien

Kevin Durant termine meilleur marqueur du match et Brooklyn gagne contre Cleveland (1,90) : un match pour aller en Playoffs, voilà typiquement le genre de challenge que kiffe Kevin Durant. Et quelque chose nous dit qu’il va sortir le grand jeu contre les Cavaliers dans le play-in game de ce soir. Scoreur all-time, KD a effectivement l’habitude d’augmenter encore plus son niveau de jeu en postseason et les Cavaliers risquent d’en faire les frais. Excepté peut-être Kyrie Irving, on ne voit personne marquer plus de points que Durant cette nuit, et on ne voit pas Cleveland s’imposer sur le parquet de Brooklyn. KD meilleur marqueur et victoire des Nets, on part sur une cote à 1,90 pour ce mini-combiné.

Une petite folie pour finir ?

Les Clippers gagnent chez les Wolves (2,25) : on ne va pas appeler ça une folie, mais y’a un bon coup à jouer avec les Clippers ce soir. Car même s’ils ne sont pas favoris contre les Wolves, les hommes de Tyronn Lue débarquent à Minnesota avec le momentum de la fin de saison régulière, eux qui ont terminé leur campagne avec cinq victoires consécutives. Certes, l’absence de Luke Kennard (et de Kawhi Leonard évidemment) ne représente pas une bonne nouvelle mais tous les autres joueurs seront là, dont un Paul George frais après sa longue absence. Les Angelinos sont une équipe pas facile à jouer et armés pour ce genre d’échéance, tandis que les Wolves se retrouvent pour la première fois depuis bien longtemps dans un match avec un tel enjeu. Avec une cote à 2,25, ça peut représenter une bonne affaire.

C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits. Rendez-vous dès demain chez le banquier pour l’ouverture du PEL.

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).

