Respectivement septièmes et huitièmes de leur conférence, les Wolves et les Clippers vont se croiser pour tenter de valider leur ticket pour les Playoffs et par la même occasion réserver leur billet pour Memphis. Ce premier match du play-in tournament à l’Ouest s’annonce donc bien chaud dans l’antre des Loups, et quelque chose nous dit qu’on ne va pas s’ennuyer.

« Je n’ai jamais raté les Playoffs dans ma carrière, et je ne m’attends pas à ce que ça change. » Dès son arrivée chez les Wolves lors de la dernière intersaison, Pat Beverley a donné le ton. Faut l’avouer, on rigolait bien à l’époque sachant que Minnesota a pendant très longtemps été allergique à la postseason. Mais sept mois plus tard, il est bel et bien là avec sa meute de Loups, à une petite victoire de retrouver les Playoffs. Et qui se retrouve en travers du chemin de ce bon vieux Pat Bev ? Son ancienne équipe des Clippers. Comme quoi, le hasard fait parfois bien les choses. Les deux équipes vont se rencontrer dans la nuit de mardi à mercredi à 3h30 du matin, sur le parquet des Wolves. Vous connaissez désormais la formule du play-in : le vainqueur est directement qualifié en Playoffs en tant que septième du classement (il rencontrera donc le deuxième au premier tour, à savoir Memphis), tandis que le perdant aura droit à une deuxième chance dans un match qu’il ne faudra absolument pas perdre face au vainqueur de la rencontre opposant le #9 au #10. Autrement dit, il y aura une mini-odeur de Game 7 dans cette rencontre, surtout dans une salle comme celle des Wolves qui n’a goûté aux Playoffs qu’à une seule reprise depuis… 2004 et les années Kevin Garnett. Côté Clippers, on a plutôt l’habitude des échéances du printemps puisque l’autre équipe de Los Angeles – vous savez celle qui ne finit pas onzième au classement – a participé neuf fois à la postseason sur la dernière décennie, mais cette version-là des Clips n’était pas vraiment censée être là.

Parce que quand vous avez Kawhi Leonard qui est out pour toute la saison et Paul George qui rate 51 matchs, logiquement votre saison est foutue. Sauf que les Clippers n’ont jamais voulu regarder vers le bas. Ils n’ont jamais voulu sacrifier cette année 2021-22 pour tenter de mieux rebondir la saison prochaine avec un Kawhi à 100%. Ce n’est pas le style de la maison, ce n’est pas le style du coach Tyronn Lue. Les Clips ont continué de s’accrocher sous l’impulsion d’un collectif solide, d’une défense Top 10 et du GOAT de L.A. Reggie Jackson. Ils ont même rajouter de la solidité sur les ailes durant la saison avec les arrivées de Norman Powell et Robert Covington, preuve qu’ils veulent jouer le coup à fond. Et avec un Paul George de retour ainsi qu’une infirmerie presque vide aujourd’hui (en dehors de Kawhi, seul Luke Kennard a un peu bobo à l’ischio), on se dit que les Clippers pourraient poser des problèmes aux Wolves malgré les quatre matchs qui séparent les deux équipes au classement de la saison régulière. La preuve, durant la saison régulière, Paul George et ses copains ont remporté trois de leurs quatre confrontations face à Minnesota, tous les trois au cours du mois de novembre 2021 dont deux grosses branlées : +11, +20, +27. Ouch. La seule fois où les Wolves ont gagné, c’était quand Paulo était à l’infirmerie. De quoi s’inquiéter si on est fan des Loups ? Peut-être un peu, même si pas mal de choses ont forcément changé depuis les premières semaines de la saison régulière. En tout cas, ce sera à Karl-Anthony Towns de donner le ton pour éviter une désillusion côté Minnesota, lui qui doit clairement régner sur les raquettes face à Ivica Zubac, Isaiah Hartenstein et Cie. On sait aussi qu’Anthony Edwards peut enflammer le Target Center en deux-deux mais il va se retrouver face à de sacrés clients sur les extérieurs, raison de plus pour que KAT fasse un énorme chantier. Bref, y’a moyen que cet affrontement nous fournisse quelques étincelles, et ça va clairement nous chauffer en vue des Playoffs.

Wolves – Clippers, c’est dans la nuit de mardi à mercredi à 3h30 du matin sur le parquet des hommes de Chris Finch. Cela faisait longtemps que Minnesota attendait un match à enjeu comme celui-là, alors vous pouvez compter sur les fans des Loups pour faire beaucoup beaucoup de bruit.