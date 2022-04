Preview Nets – Cavaliers, play-in tournament 2022 : les choses sérieuses commencent pour Kevin Durant et Kyrie Irving

Cette nuit, c’est le début de ce tant attendu Play-In Tournament ! En ouverture de bal, les Nets reçoivent les Cavaliers à 1h. Brooklyn est favori, mais sur un match tout peut arriver et Cleveland aurait la bonne idée de se qualifier dès maintenant, histoire de ne pas prendre le risque de passer à la trappe sur une deuxième manche de play-in.

Du côté de Cleveland, la machine s’est arrêtée de tourner correctement depuis mi-février après des mois de travail acharné. L’équipe compte seulement trois victoires sur les onze derniers matchs. Alors qu’il est toujours important d’avoir une bonne dynamique avant d’entamer des matchs à fort enjeu, les Cavaliers démarrent ce play-in sans véritable momentum. Malgré un Darius Garland qui plante encore et toujours, les Cavs peinent à gagner des matchs lorsqu’ils ont des absents (pas illogique en soi). Ça tombe très mal, Jarrett Allen ne sera pas de retour pour le match de cette nuit, toujours pas rétabli de sa fracture au doigt. S’il y avait bien quelqu’un qui aurait pu punir la raquette des Nets, c’était bien l’ancien intérieur de Brooklyn. Un absent de taille donc et un argument de moins pour Cleveland. Mais on l’a dit, sur un match tout peut se passer, et les projecteurs seront tournés vers Evan Mobley. Le rookie sort d’une très belle saison régulière, il fait partie de la discussion pour le titre de ROY. Ce sera lui le patron de la peinture à Cleveland, avec Lauri Markkanen à ses côtés. C’est une belle opportunité pour l’intérieur de faire une grosse perf sous les yeux de toute la NBA. Pour rappel, rn cas de défaite pour Cleveland, la troupe de J.B. Bickerstaff prendrait le risque de louper les Playoffs sur un match à élimination directe contre les Hawks ou les Hornets. Une situation à éviter à tout prix pour cette équipe qui figurait dans les hauteurs de l’Est pendant longtemps. La punition du play-in pourrait être terrible.

En face, il y a deux loulous qui font très, très peur. Un duo qui n’a peut-être pas de rival dans la NBA actuel en terme de talent pur : Kevin Durant et Kyrie Irving. Avoir l’un de ses gars dans son équipe peut suffire pour remporter n’importe quel match, alors avoir les deux, on n’en parle même pas. Les chances sont beaucoup trop faibles pour qu’à la fois KD et Uncle Drew soient tous les deux dans un mauvais soir, surtout dans un match important. Si les Nets sont tombés dans le play-in, c’est en partie à cause de l’absence de Kyrie qui n’a joué que 29 matchs de régulière, et de la blessure de Durant en cours de saison. Brooklyn a terminé sa campagne avec un bilan de 44 victoires pour 38 défaites mais quand KD était sur le parquet, les Nets ont gagné 36 fois en 55 matchs. Forcément c’est pas la même. Cependant, la troupe de Steve Nash a montré beaucoup de failles collectives cette saison, ils sont capables de laisser filer un match malgré des grosses perfs de leurs leaders. Ayant en tête le fait qu’ils auront une seconde chance de se qualifier pour les Playoffs à domicile en cas de défaite cette nuit, Brooklyn ne semble pas imprenable non plus, même si ça va être très dur pour Cleveland au Barclays Center.

Il n’y aura pas de calcul cette nuit, sachant que le spot 7 amène une confrontation contre les Celtics, et le spot 8 contre le Heat, c’est-à-dire deux gros morceaux plus ou moins équivalents. Brooklyn est mieux armé mais attention à ne pas manquer de rigueur et se faire surprendre par des Cavs qui, sait-on jamais, pourraient se réveiller au moment le plus opportun. Bref, un match à ne surtout pas manquer, cette nuit à 1h.