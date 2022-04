La saison régulière 2021-22 vient de se terminer et la NBA distribue les récompenses concernant les dernières semaines de compétition. Après les rookies du mois hier, place aux meilleurs joueurs sur la période mars – avril : Nikola Jokic à l’Ouest, Giannis Antetokounmpo à l’Est.

Le Joker et le Freak sont donc à l’honneur pour boucler cette saison 2021-22, eux qui ont terminé leur campagne tambour battant histoire de bien se chauffer en vue des Playoffs qui arrivent. Est-ce que c’est la course au MVP qui a poussé Jokic et Giannis à monter encore plus haut lors des dernières semaines de la saison ? Pas forcément car c’est pas trop le genre des deux phénomènes, plus obsédés par les victoires que par leurs performances individuelles. Mais quand on est aussi fort et qu’on est prêt à tout pour porter les siens vers la win, et bah souvent ça donne des perfs absolument énormes. Nikola Jokic depuis mars, c’est 31,6 points, 13,7 rebonds, 7,5 passes décisives de moyenne, avec en plus 1,8 interception et 1,3 contre par soir. Les chiffres sortent tout droit de NBA 2K et comme si ça ne suffisait pas, le bonhomme shoote à… 62,3% de réussite sur la période. Bref, un monstre, et les Nuggets ont ainsi terminé la saison avec un bilan de 12 victoires pour 9 défaites qui leur a permis de conserver leur place dans le Top 6 de l’Ouest. Quant à Giannis, c’est pas mal non plus : 31,5 points, 12,3 rebonds, 5,0 passes, 1,3 interception, 1,2 contre, le tout à quasiment 58% de réussite au tir. Bah ouais, on ne l’appelle pas le Freak pour rien et y’a de quoi flipper avant le début des Playoffs. Sous son impulsion, les Bucks ont terminé leur campagne avec 14 victoires en 20 matchs (13-3 quand Giannis était présent), plutôt pas mal comme dynamique avant d’aborder les choses très sérieuses.

On a forcément une petite pensée pour Joel Embiid qui doit bien se sentir oublié en ce moment même. Faisant partie du plan à 3 dans la fameuse course au MVP, Jojo voit ses concurrents directs être récompensés par la Ligue tandis que lui doit se contenter du titre de meilleur scoreur de la saison. Pourtant, il n’a pas démérité non plus sur ces dernières semaines, et on entend déjà les fans de Philly crier au vol : 32,4 points, 13,2 rebonds, 3,6 passes, 1,4 interception, 1,5 contre, plus de 51% de réussite au tir dont 38% du parking, c’est vrai que c’est très sérieux comme production et elle n’a rien à envier à celle de Giannis. Le problème pour Jojo dans ce duel de mutants, c’est que les Sixers n’ont pas conclu leur campagne de la meilleure des manières. Sur les 20 derniers matchs joués par Embiid avec son équipe de Philadelphie, cette dernière n’affiche qu’un bilan de 12-8, avec dans le lot une défaite à la maison contre les Bucks dans laquelle le Freak s’est montré décisif dans le money time. Forcément, ça pèse dans les esprits et on imagine que cela a aidé à faire pencher la balance en faveur de Giannis. Pour finir, mention spéciale à Jayson Tatum également, auteur d’une fin de saison calibre MVP et d’ailleurs nommé trois fois joueur de la semaine depuis le début du mois de mars. On nous dit dans l’oreillette que les fans des Celtics ont du mal à saisir la logique, mais ils vont devoir vivre avec ça.

Nikola Jokic et Giannis Antetokounmpo joueurs du mois, on peut dire qu’ils ne l’ont pas volé. Parmi les autres nominés, on avait Devin Booker, Luka Doncic, Dejounte Murray, Jordan Poole et Karl-Anthony Towns à l’Ouest, tandis qu’à l’Est la liste était composée de LaMelo Ball, Kevin Durant, Darius Garland, Pascal Siakam et Trae Young, en plus de Joel Embiid et Jayson Tatum évidemment.