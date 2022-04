Oh, ils ont osé. Scottie Barnes vainqueur de la course au trophée de Rookie Of the Year ? Peut-être, peut-être pas car on connait un intérieur des Cavs qui a quelques arguments, mais ce qui nous intéresse aujourd’hui c’est donc que Scottie Barnes et Jalen Green ont récupéré leur petit trophée du printemps, idéal pour préparer les Playoffs, surtout pour Jalen Green.

Jalen Green et Scottie Barnes sont donc les deux rookies les plus chauds de cette fin de saison. Énorme bisou à des gamins dont on ne parle pas assez, on pense aux Herb Jones, Davion Mitchell voire Ayo Dosunmu ou Jonathan Kuminga, tape dans le dos évidente pour un Cade Cunningham qui a joué comme un… All-Star depuis le… All-Star Break, mais force est de constater que deux gamins de leur cuvée ont saigné l’arrivée du printemps avec classe. Jalen Green ? Absolument insaisissable depuis le All-Star Break et encore plus sur les, allez, dix douze derniers matchs de la régulière, boosté par une fin de saison qui ne ressemblait à rien pour les Rockets et par un coach qui lui a enfin filé les clefs du camion. Résultat des courses un JG décomplexé, rien à voir avec le JG de Ma première étoile et cette ref est fabuleuse, visez plutôt la fin de saison en boulet de canon :

Vous comprendrez rapidement que mis à part le verrou canadien bien fermé par… Scottie Barnes, entre autres, le très athlétique sniper de Houston s’éclate depuis plusieurs semaines et qu’il a même accédé à une catégorie qui n’invite pas énormément de rookies en temps normal : celle des attaquants les plus productifs de toute la Ligue. Véritable mitraillette longue distance mais également capable de claquer des highlights de fou malade, Jalen est la définition même du joueur frisson et vient donc de nous promettre un feu ardent pour la saison prochaine.

Scottie Barnes, lui, a d’autres chats à fouetter en ce moment. Dominant il l’est tout autant, moins visible dans les chiffres mais carrément plus dans l’apport qu’il propose et ce dans une équipe qui gagne, dans une équipe qui fait peur. Déjà incontournable à Toronto, SB fait partie des joueurs qui jouent le plus dans toute la NBA, comme tous les starters des Dinos au passage, et le rookie fait autant de mal en défense qu’en attaque. Sa fin de saison est un boulet de canon, sa saison entière est incroyable et si lui aussi a connu un petit moment de gêne lors du All-Star Weekend plus personne ne rit aujourd’hui lorsqu’il rentre sur la piste. A tel point que le run des Raptors en mars, son run à lui aussi, remet quand même pas mal d’huile sur le feu de la course au trophée de… Rookie Of the Year, que l’intérieur des Cavs Evan Mobley semblait avoir plié il y a deux mois mais qui est aujourd’hui au centre de toutes les discussions.

Deux cracks, deux visages qui feront probablement le sel de la NBA pendant les quinze prochaines années. Un gamin dont l’amour pour le tir est proche du cannibalisme, un two-way player qui va peut-être braquer le ROY et qui fait déjà partie des leaders de l’une des meilleures équipes de la Ligue. Ne vous faites pas de bile les vieux, la jeunesse est prête à prendre le relai.