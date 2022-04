C’est ce soir que débute le tant attendu play-in tournament, avec deux affiches qui opposeront à l’Est les Nets et les Cavs et à l’Ouest les Wolves et les Clippers, alors que demain les Hawks défieront les Hornets et les Pels affronteront les Spurs. Qu’est-ce qu’on en pense à la rédac ? On vous file l’avis de chacun, à ressortir très vite, évidemment, quand on s’apercevra que personne n’avait raison.

Giovanni

Et si ce play-in tournament ne se passait pas de la manière attendue par environ 98% des fans ? Spoiler, j’adore être dans les 2% restants alors accrochez bien vos ceintures. Premier match ? Victoire des Cavs face aux Nets. HEIN ? Oui monsieur, je m’explique. Les Nets ont deux chances pour se qualifier, et quoiqu’il arrive leur parcours sera un parcours du combattant alors entre les Celtics et les Bucks ou le Heat et les Sixers selon que les Nets finissent septièmes ou huitièmes, hum, suivez mon regard. En face les Cavs n’ont pas le choix et doivent briller cette semaine pour ne pas jeter aux oubliettes une saison intéressante, et j’ai donc ce petit doigt qui me dit que Darius Garland et son crew peuvent faire le taf dès ce soir face à une équipe un chouïa moins au pied du mur, des Nets qui gagneront tout de même le match suivant j’y viens juste après. Cleveland qui crée la surprise donc, pour s’offrir un premier tour face à Boston, et les Nets qui défieront les… Hawks au match 3 de ce play-in, les Hawks qui devraient se défaire de Hornets qui adorent décidément prendre des branlées au play-in. Bonnes vacances les Frelons, et bonnes vacances Atlanta qui s’inclinera, de peu, face aux Nets dans la petite finale. Un espèce de 138-129 grâce à un coup de chaud de Brooklyn sur la fin et malgré 57 points de Trae Young, mais disons que quand tes deux leaders en mettent 90 à eux deux tout devient difficile. Cavs et Nets in, Hawks et Hornets out !

Nico M

On ne s’y attendait pas vraiment mais les Nets sont bien au play-in tournament. De quoi flipper en vue d’une qualification en Playoffs ? Pas vraiment. Kevin Durant et Kyrie Irving vont tout de suite faire le taf face aux Cavaliers au Barclays Center histoire de valider leur ticket pour la postseason, et accessoirement prendre rendez-vous avec les… Celtics au premier tour. Avec qui ? Là est toute la question. Selon moi, le match pour le spot 8 opposera Cleveland aux Hawks, qui vont gentiment dégager les Hornets dans un premier temps avant de se déplacer dans l’Ohio pour tenter d’arracher leur qualif. Et là, j’ai envie de miser sur Trae Young. Sur un match, avec une place en Playoffs en jeu, Ice Trae est typiquement le genre de mec capable de refroidir une salle entière. Et cette fois-ci, ce sont les Cavaliers qui vont en faire les frais. Désolé pour les fans de Cleveland, le scénario est terrible après la campagne surprise de cette année, et il faudra donc patienter au moins une année de plus pour goûter aux Playoffs sans un certain LeBron James.

Alex T

Après une saison particulièrement mouvementée, les Nets vont donc devoir passer par le play-in tournament avant de jouer ce fameux rôle de l’épouvantail qui fait (semble-t-il) tant suer les cadors à l’Est. Perso, les dernières prestations de Brooklyn, même au complet, ne m’ont pas impressionné et je ne les vois pas faire un long run en Playoffs. Néanmoins, le gap d’expérience et de talent est trop grand pour les voir chuter contre Cleveland sur un match couperet. Les Cavs devront alors se farcir le vainqueur de la rencontre entre Atlanta et Charlotte, un match qui promet du show mais surtout une belle montagne de points vu les profils offensifs des deux côtés. Clair avantage pour les Hawks, qui ont le vécu de la dernière campagne de Playoffs et un peu (UN PEU) plus de certitudes en défense notamment. Sans oublier qu’ils jouent à la maison. Reste cette petite finale entre Cavs et Hawks… Si Jarrett Allen reste à l’infirmerie (vrai facteur X de cette rencontre), et vu la dynamique de la franchise de l’Ohio ces derniers temps, ça sent la grosse déception pour Darius Garland et compagnie. Une conclusion bien triste après une saison qui aura ambiancé les foules…

Nico V

Des Cavaliers en panne d’inventivité offensive, privés d’un Jarrett Allen diablement important cette saison dans l’Ohio, le tout en déplacement dans la Big Apple, chez les Nets d’un duo qui préchauffe doucement dans l’attente de ce moment ? Non, c’est trop pour Cleveland. On connaît les affinités de KD et Kyrie pour les grandes soirées et aussi pour les matchs couperet, alors Désolé Darius et désolé Evan mais c’est très compliqué pour moi d’envisager une qualification dans de telles conditions. De l’autre côté, dans le match pour la survie, on retrouvera les Hawks et les Hornets et un magnifique duel entre LaMelo et Trae… ou pas. Pour moi, pas de débat non plus, les Hawks ont d’une part l’expérience des Playoffs, d’autre part un gars comme Trae Young qui est indéfendable, et enfin ils jouent au bercail et ça fait beaucoup trop pour Charlotte qui verra selon moi son aventure se terminer cette semaine. Enfin, dans le troisième match de ce mini tournoi, les Hawks et les Cavs se rencontreront à Cleveland pour décider de leur destin. Malheureusement, on prend les mêmes et on recommence : dans un tel mood négatif en matière de jeu, impossible de voir Cleveland gagner. On part donc sur Brooklyn et Atlanta de mon côté !

Auguste

Le premier match de ce play-in entre les Nets et les Cavaliers est une match-up qui me semble joueé d’avance car, franchement, comment imaginer KD et Kyrie perdre à domicile dans un match à élimination directe. Cleveland n’est même pas au complet, Durant va plier ça avec 40 points et Kyrie va choper une petite cheville ou deux au passage, next. Pour le deuxième match entre les Hawks et Hornets ? Je pronostique un 160 à 152 tellement les défenses sont éclatées. Showtime entre Trae Young et LaMelo Ball au profit d’Ice Trae qui renvoie Charlotte en vacances. Cavaliers vs Hawks pour finir, on ne va pas se mentir Atlanta est favori car Atlanta possède le meilleur joueur sur le terrain. Simple, basique. Mais ça me ferait trop mal de voir les Cavs éliminés alors qu’ils ont pondu une saison bien supérieure à celle des Hawks, et si les blessures les coulent depuis quelques semaines on va quand même imaginer que la défense de Cleveland surpasse l’attaque d’Atlanta et que Darius Garland et ses potes iront jouer le Heat.

Tom

Une toute petite différence de bilan parmi ces quatre équipes, et je vois bien les Cavaliers être la victime de ce système. Lors du premier match le duo KD – Kyrie sera beaucoup trop bouillant à domicile face à des Cavaliers privés de Jarrett Allen, qui aurait pu constituer une belle arme face à la raquette de Brooklyn. De l’autre côté, j’imagine un Hawks- Hornets assez équilibré… jusqu’à la mi-temps. Allez, Charlotte va peut-être tenir sous les dix points jusqu’au troisième quart, max. Selon moi Trae Young va trop bien distribuer, notamment pour Capela qui peut faire beaucoup de dégâts à la raquette des Hornets. Le Game 3 entre les Hawks et les Cavaliers ? Aïe, la dynamique est si mauvaise à Cleveland que je les sens dégringoler jusqu’au bout, quel dommage pour cette équipe qui nous a régalé pendant très longtemps. Pour moi les Hawks vont donc arracher le spot 8 dans un match qui, je pense, peut donner lieu à un énorme spectacle. Nets et Hawks en Playoffs, Cavs et Hornets en vacances !

Voilà pour nos prédictions à l’Est, et on attend désormais les vôtres en commentaire !