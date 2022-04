Comme chaque semaine sur TrashTalk, retrouvez le programme complet jours à venir, pour arriver au boulot avec une gueule de zombie et l’haleine d’une mère-grand qui vient de manger une conserve de harengs pas frais. En attendant des updates à propos des Playoffs, voici le menu du play-in tournament signé beIN Sports.

Comme c’est bon ! La saison régulière a refermé la page ce dimanche, ce qui signifie aussi que les Playoffs nous attendent au coin de la rue. Cela faisait longtemps que l’on rêvait de retrouver un calendrier « normal », c’est donc un immense plaisir de retrouver les folles soirées de Playoffs à partir de la mi-avril cette année. Mais avant cela, la petite nouveauté de ces dernières saisons, c’est l’arrivée du play-in tournament qui laisse une chance aux équipes classées neuvième et dixième de leur Conférence de se frayer un chemin jusqu’en PO. L’an dernier, les Grizzlies avaient surpris les Warriors. Cette année, ce sera aux Hawks, Hornets, Pelicans et Spurs d’essayer de créer l’exploit. En tout cas, on suivra tout ça en live sur l’antenne de beIN Sports avant un gros week-end de Playoffs comme on les aime avec le coup d’envoi du premier tour ce samedi à partir de 19h !

Dans la nuit du mardi 12 avril

Brooklyn Nets – Cleveland Cavaliers à 1h (beIN 1)

Los Angeles Clippers – Minnesota Timberwolves à 3h30 (beIN 3)

Dans la nuit du mercredi 13 avril

Atlanta Hawks – Charlotte Hornets à 1h (beIN 1)

New Orleans Pelicans – San Antonio Spurs à 3h30 (beIN 3)

Dans la nuit du vendredi 15 avril

Conférence Est : Vainqueur Game 1 – Perdant Game 2, horaire à déterminer (beIN 1*)

Conférence Ouest : Vainqueur Game 1 – Perdant Game 2, horaire à déterminer (beIN 1*)

Dans la nuit du samedi 16 avril

La programmation n’a pas encore été annoncée

Dans la nuit du dimanche 17 avril

La programmation n’a pas encore été annoncée