A quelques heures du play-in tournament la NBA distribue ses dernières médailles de la régulière. Hier soir Luka Doncic et Joel Embiid en ont récupéré une petite en plus, ça ne changera pas leur vie, et les deux vont désormais pouvoir plonger pour de bon vers les Playoffs, en espérant que le mollet de Lulu ne fera pas des siennes, en espérant que le modjo Playoffs de Jojo n’en fera pas de même.

Aussi étonnant que cela puisse paraître, Joel Embiid ne récupère là que son deuxième trophée hebdomadaire de la saison, drôle de statistique vite écrasé par le fait que le pivot des Sixers a quand même grappillé deux awards de Joueur du mois à l’Est, ce même award qui a de grandes chances de revenir à Jayson Tatum pour les mois de mars/avril, oui on se mouille à la rédac. Luka Doncic ? Troisième trophée de Player Of the Week cette saison, qui démontre une nouvelle fois le mood incroyable dans lequel il est depuis février mais qui ne nous fait pas oublier pour autant que le Slovène a le mollet qui grince fort depuis dimanche soir et une blessure contractée face aux Spurs lors du dernier match de la saison régulière. Même chose pour Joel Embiid qui a la cheville qui grince, ah non, on nous fait signe que c’est un boulet barbu attaché à son pied et qui menace de le gêner en Playoffs, et après cette vanne tout à fait gratuite passons donc aux statistiques de nos deux lauréats de la semaine.

Luka Doncic : 30,3 points, 9 rebonds et 10 passes, 3 victoires en 3 matchs

Joel Embiid : 38,7 points à 60,9 % au tir et 14,3 rebonds, 2 victoires en 3 matchs

Deux monstres statistiques, deux leaders, deux joueurs qui seront à coup sûr dans le Top 5 du classement MVP et l’un des deux qui prie d’ailleurs encore pour récupérer le fameux Maurice Podoloff Trophy après avoir collé cette semaine 86 points en deux matchs face aux Pacers et un 44/17 aux Cavs. Bref deux killers qui ponctuaient cette semaine une saison phénoménale et que l’on retrouvera dès ce week-end en Playoffs face aux Raptors pour Jo et face au Jazz pour Lu, si le mollet de ce dernier donne de bonnes nouvelles d’ici-là.

Les dernières récompenses de régulière déboulent, on a appris hier également que Jalen Green et Scottie Barnes avaient récupéré le trophée de Rookie du mois pour mars et avril et on imagine que Frank Vogel et Tom Thibodeau repartiront bredouille chez les coachs. Allez, on enchaine, on a un play-in tournament à préparer nous.