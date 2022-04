C’est le retour d’un grand classique sur TrashTalk ! Le Free Flow débarque sur vos écrans pour vous faire patienter avant les Playoffs, et avec cette chance la possibilité de vous noter les avis de nos trois protagonistes pour leur ressortir dans deux mois, peut-être avec une bonne barre de rire. A vos pronostics pour la postseason, et voici les nôtres.

POUR PARTICIPER AU TRASHTALK BRACKET CONTEST C’EST JUSTE ICI !!!

Le Free Flow spécial science-fiction c’est quoi ? 2h30 de vidéo, chaque année, pour tenter d’imaginer à quoi ressembleront les Playoffs qui, on le rappelle, débuteront samedi soir dès 19h avec Mavericks – Jazz. Alex, Bastien et Simon, trois visions différentes de la vie et surtout de la NBA, trois approches différentes, et donc, forcément, des brackets qui diffèrent. Dans la bonne humeur et l’analyse, nos trois acolytes ont donc tenté de se projeter, difficile exercice, pour déterminer ensemble qui avait le plus de chances d’aller au bout cette saison. Les Bucks pour un back-to-back ? Les Suns pour une revanche ? Les Nets qui partent de loin ? Une surprise venue du Massachussetts, de Floride ou du Tennessee ? Les Sixers on en pense quoi ? Et les Mavs ? Et Nikola Jokic ? Et le play-in tiens ? Qui va sortir du play-in ? Ça en fait des questions mais rassurez-vous, on donne un paquet de réponses, des réponses très perso mais quelques pistes tout de même, qui vous aideront d’ailleurs à remplir le TrashTalk Bracket que tout le monde s’arrache, afin de savoir dans quelques semaines qui est le génie le plus badass de la communauté niveau pronostics.

Allez, 2h29 de vidéo, ça part. 149 minutes d’analyse en trio pour y voir plus clair et patienter jusqu’à la première soirée de play-in la nuit prochaine, vive la science-fiction, et que le meilleur pronostiqueur gagne.