Free Flow Science-fiction : on fait les Playoffs NBA 2020 !

Comme l’Apéro TrashTalk, le Free Flow s’adapte en période de confinement mais on ne pouvait pas rater ce premier week-end des Playoffs 2020 qui avait été entouré en rouge vif dans notre calendrier depuis des mois. Oups… Pas grave, notre imagination est restée à la maison avec nous et nous a permis de nous lancer dans un petit exercice de science-fiction.

Finalement, la quarantaine n’a commencé qu’avec un petit peu d’avance car, dans une autre vie, nous aurions tous fait les dernières courses aujourd’hui avant de nous confiner pour les deux mois à venir pour profiter à fond de la postseason. Manque de pot, un vilain virus à couronne nous prive de notre sucrerie préférée pour le moment. Mais on ne va pas s’avouer vaincus si facilement et Bastien, Alex et Simon ont improvisé un petit Free Flow 100% fiction avec une seule question en tête : qu’auraient donné les Playoffs 2020, s’ils avaient démarré comme prévu ce week-end…?! Un upset dès le premier tour de la part des Grizzlies ? Le Thunder peut-il continuer de surprendre tout le monde ? Un derby Angelinos en Finale de Conférence Ouest ? A l’Est, les Bucks sont-ils vraiment intouchables ou les Raptors peuvent refaire le coup de 2019 sans Kawhi Leonard ? Et si un Français arrivait à hisser son équipe jusqu’en Finales NBA ? Tout est possible, encore plus quand on parle d’un exercice imaginaire. Alors tous à vos brackets et on est partis pour 2 heures 30 de débats sur le meilleur spectacle sportif de la planète duquel on est pour l’instant privés en attendant des nouvelles de Tonton Adam.

Aujourd’hui c’est vendredi et c’est Free Flow aussi ! Les Playoffs auraient dû commencer demain et on s’est penché sur tous les grands moments que la NBA nous réservait pour cette postseason 2020. 1… 2… 3… rêvons ensemble.