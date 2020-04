Jump shot : The Kenny Sailors Story, un documentaire magnifique sur un des pères du geste ultime

« Rien n’a plus changé un sport que le jump shot a changé le Basketball ». Ces mots sont ceux de Bobby Knight, le célèbre coach Hall of Famer. Dans ce documentaire – intitulé Jump shot : The Kenny Sailors Story – c’est une des plus grandes évolutions du jeu qui nous est racontée à travers l’histoire d’un des pères du tir en suspension. Le casting est lourd avec les interventions de garçons comme Kevin Durant, Dirk Nowitzki et Mark Price qui en connaissent un rayon niveau jump shot sans oublier le producteur délégué… Qui d’autre que Stephen Curry pour produire un docu sur un tel sujet ?

Dans l’histoire du sport en général et du Basketball en particulier, combien d’athlètes peuvent prétendre avoir fait changer le jeu ? Vraiment changer en poussant les instances à modifier, à créer une règle pour les stopper par exemple… ou en proposant une technique révolutionnaire qui révolutionna la façon d’aborder ce jeu dans sa globalité. Kenny Sailors fait partie de ces athlètes. La paternité du jump shot ne lui appartient peut-être pas totalement. On pense notamment à Snake Beal ici mais Sailors est de ceux qui ont contribué à populariser ce geste qui est aujourd’hui une base pour tout basketteur. Comme le dit très justement l’ancienne joueuse Nancy Lieberman – également invitée à donner son avis sur l’histoire de Sailors : « Avant le jump shot, il fallait être complètement ouvert pour pouvoir shooter. » Les images d’archives inédites proposées dans ce film sont très parlantes et vont dans ce sens.

Dans les années 40, alors qu’il évolue pour le compte des Wyoming Cowboys en NCAA, Kenny Sailors détonne. Il n’est pas grand mais dribble avec une dextérité impressionnante et envoie toutes sortes de tirs surprenants pour l’époque comme des floaters, des runners et bien sûr un magnifique jump shot, digne de Ray Allen. Rien qu’à voir les yeux éblouis et admiratifs de Stephen Curry devant les vidéos de son aîné, on comprend l’aspect révolutionnaire du jeu de Sailors. Et on a envie de mieux connaître ce basketteur tellement peu connu, voire inconnu. Ce basketteur qui n’a jamais été intronisé au Hall of Fame, certainement parce que sa carrière chez les professionnels fut modeste, mais dont l’histoire est assez incroyable puisqu’il a participé à la deuxième guerre mondiale en tant que U.S. Marine et a aussi eu un grand impact dans le sport féminin… Monsieur Sailors est bien présent pour nous conter tout cela en personne, et même s’il est décédé depuis

La qualité est présente à tous les niveaux dans ce documentaire primé à plusieurs reprises. Les images rares sont légion, les témoins ou observateurs interviewés sont des légendes et le rôle principal est tenu par Kenny Sailors en personne qui, même s’il est décédé depuis (à l’âge de 95 ans), va voir sa mémoire magnifiquement entretenue grâce à ce film.

« Jump shot : The Kenny Sailors Story »

Durée : 1h19

Durée : 1h19

Location : ICI

Convoy of Hope : 10% des sommes encaissées pour la location du documentaire iront à cette association qui va s’en servir pour procurer des repas au plus défavorisés face à la crise sanitaire liée au Covid-19

Le trailer officiel