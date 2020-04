Air Jordan 1 Retro High OG Court Purple : une paire pour réconcilier les fans des Kings et des Lakers ?

Voilà une sortie qui devrait éveiller la curiosité des inconditionnels de chez Jordan Brand et des collectionneurs. Les Air Jordan 1 Retro High OG Court Purple sont disponibles chez notre partenaire Basket4Ballers depuis ce matin mais les inscriptions au tirage au sort sont allées très vite.

Il y a des modèles comme ça qui feront toujours un carton. La Air Jordan 1 est de ceux-là et ce coloris Retro High OG Court Purple n’y fait évidemment pas exception. Comme d’habitude, on retrouve une pièce entièrement recouverte de cuir qui reprend les mêmes découpages couleurs que sur la AJ 1 Shattered Backboard et la Bred Toe. Cette fois, le violet est à l’honneur et ravira sûrement les fans des Kings et des Lakers. Pour une fois qu’on trouve un point commun entre ces deux fanbases, on ne va pas se priver de le dire. La couleur avait déjà été utilisée sur un précédent coloris en 2018 mais on retrouve cette fois une toebox blanche (attention à ne pas se faire marcher sur les pieds), le maintien de la cheville et le talon sont en violet et le Swoosh ressort bien en noir sur fond blanc. A vrai dire, on est plus sur un coloris Sacramento que L.A., mais passons car on ne veut pas remettre de l’huile sur le feu entre ces deux camps.

La fiche :

La grande-sœur : les Air Jordan 1 Retro High OG Shattered Backboard 3.0, mais il ne faut pas se gêner pour briser des cercles avec les Court Purple.

les Air Jordan 1 Retro High OG Shattered Backboard 3.0, mais il ne faut pas se gêner pour briser des cercles avec les Court Purple. On les imagine déjà à ses pieds : Rajon Rondo, pour matcher avec ses couleurs actuelles et se remémorer son passage à Sactown.

Rajon Rondo, pour matcher avec ses couleurs actuelles et se remémorer son passage à Sactown. L’occasion parfaite pour les porter : un bon derby californien dans lequel vous n’arrivez pas à choisir votre camp.

un bon derby californien dans lequel vous n’arrivez pas à choisir votre camp. On aime : un classique qui ne se démodera jamais !

un classique qui ne se démodera jamais ! On aime moins : un full-cuir c’est toujours plus difficile à entretenir mais généralement avec des Jojo on pense à faire gaffe.

Les Air Jordan 1 Retro High OG Court Purple sont disponibles sur le site de notre partenaire Basket4Ballers pour un prix de 159,90 euros. On parle quand même d’une pièce de collection et d’un calumet de la paix entre deux bords qui se détestent, hein !

Source : Jordan Brand