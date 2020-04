La matinale de TrashTalk, spécial duel NBA / COVID-19 : l’optimisme est de retour concernant une reprise de la saison

Comme vous le savez, la NBA est à l’arrêt pour cause de COVID-19. Pendant cette suspension exceptionnelle, l’actualité sera beaucoup dominée par le coronavirus, alors on a estimé nécessaire de rassembler les différentes informations dans une matinale que vous pourrez retrouver chaque… matin. Merci Captain Obvious. Le but ? Vous informer au mieux sur le sujet, sans pour autant vous submerger d’articles COVID-19. Allez, voici les dernières infos à connaître.

# L’optimisme de retour

Nous sommes à la mi-avril, et c’est toujours le flou concernant une potentielle reprise de la saison NBA. Mais si l’on en croit Sam Amick de The Athletic, l’optimisme domine à l’heure de ces lignes au sein des proprios, des joueurs, des agents et des dirigeants de la Ligue. Alors qu’un NBA Board of Governors virtuel est prévu ce vendredi, Amick a pu consulter certains d’entre eux et selon lui, il y a non seulement cette volonté commune de sauver la saison mais surtout un vrai espoir d’y arriver. Par contre, ne comptez pas sur la présence de fans dans les tribunes.

Sources, at @TheAthletic: With a virtual NBA Board of Governors meeting set for Friday, there is rising optimism that this season might be saved. Somehow. Someway. https://t.co/XqHZKwu21b — Sam Amick (@sam_amick) April 16, 2020

Si la saison devait reprendre, on peut imaginer qu’elle se déroule dans un seul endroit afin de regrouper tous les acteurs. Un scénario qui ne dérange pas l’arrière des Blazers C.J. McCollum (via Season of Sports).

« Si c’est sécurisé et s’ils sont capables de le faire, ça ne me dérangerait pas. Ça nous rappellera l’ambiance NCAA un petit peu. »

# Donald Trump a un plan

Alors qu’il a annoncé hier un plan en trois phases concernant la réouverture de l’Amérique sur l’aspect économique, le président des States Donald Trump s’est exprimé sur le retour des compétitions sportives.

« La plupart des compétitions sportives vont recommencer sans la présence des fans. Ça sera fait pour la télé, comme au bon vieux temps. Ensuite, les fans reviendront progressivement, peut-être qu’ils seront séparés par deux sièges. Et enfin, nous voulons avoir des salles combles. Quand le virus sera parti, nous aurons des salles remplies et nous pourrons à nouveau apprécier le sport bien comme il faut. »

Des fans séparés par au moins deux sièges, c’était déjà le cas à Minnesota ou Detroit durant toute la saison non ?

Does anyone remember "the good old days" when sports had no fans and were made for television? — Arash Markazi (@ArashMarkazi) April 16, 2020

# Bismack Biyombo et Elfrid Payton généreux

Des dons, encore des dons, et pas des moindres. L’intérieur des Hornets Bismack Biyombo – à travers sa fondation – a fait un don pour apporter du matériel médical au Congo, son pays natal. Masques, combinaisons hazmat, fauteuils roulants… tout ça pour une valeur totale d’un million de dollars.

Coronavirus: Le Basketteur, Bismack Biyombo fait un don de $ 1 Million de dollars à la RDC en masques chirurgicaux et combinaisons de protection hazmat – https://t.co/btfVqUakrz — The Voice Of Congo (@VoiceOfCongo) April 16, 2020

Originaire de Gretna en Louisiane, le joueur des Knicks Elfrid Payton a lui fait un don de 10 000 masques pour les travailleurs de New Orleans qui sont en première ligne dans ce combat contre le COVID-19.

.@elfrid has donated 10,000 protective masks to support workers in his hometown of New Orleans serving on the frontlines during this pandemic. #NBATogether pic.twitter.com/BQTXTMqV12 — NEW YORK KNICKS (@nyknicks) April 16, 2020

# Dwyane Wade : « C’est facile pour les stars de rester à la maison »

« Restez chez vous », c’est le mot d’ordre aujourd’hui. Mais pour Dwyane Wade, c’est difficile de dire aux autres de rester chez eux. Voici la raison (via NBA sur YouTube).

« C’est facile pour les stars de rester chez eux vu leur maison. C’est facile quand vous avez tout ce qu’il faut chez vous. Nous sommes vraiment chanceux et bénis. Mais tout le monde n’est pas dans une telle position. Donc c’est difficile pour moi de faire passer un tel message, même si on doit être solidaires. […] C’est difficile pour moi de dire, ‘restez chez vous’, car je vis dans une grande maison. Vous comprenez ? Nous avons des choses à la maison que beaucoup de personnes n’ont pas. »

Vu comme ça effectivement…

# Stephen Curry premier joueur testé au COVID-19

Dans un papier de Time, Stephen Curry s’est exprimé sur la crise du COVID-19 et son expérience personnelle. Début mars, il a été victime d’une grosse fièvre et forcément, il a pensé au coronavirus. S’il n’a finalement pas été contaminé, il a pris conscience de sa responsabilité pour aider les autres.