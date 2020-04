Boris Diaw en Équipe de France ? Le genre de highlights à déguster avec la meilleure bouteille de ta cave

Ahh Babac. Lui et l’Équipe de France, c’était quand même une sacrée histoire d’amour. Entre 2003 et 2017, Boris Diaw a défendu le maillot bleu à chaque fois qu’il a pu. Il a toujours répondu présent pour représenter fièrement les couleurs de la France, alors ça méritait bien un petit hommage vidéo. Allez, highlights.

Quand on parle de Babac, on parle de 203 centimètres de pur basket. Pas un ailier comme les autres, pas le plus scoreur, pas le plus athlétique évidemment et pas le plus extravagant non plus, mais un feeling pour la balle orange jusqu’au bout des doigts. Un QI basket à en rendre jaloux plus d’un, et une capacité à faire tourner les têtes assez rare. All-around comme on aime, et surtout l’un des piliers de l’Équipe de France pendant de nombreuses années à travers son leadership. Son palmarès ? Une médaille de bronze à la Coupe du Monde 2014, une médaille d’argent à l’EuroBasket 2011, et deux autres médailles de bronze à l’Euro 2005 et 2015. Mais surtout, surtout, il y a eu ce titre de Champion d’Europe en 2013, sans aucun doute son plus bel accomplissement avec les Bleus. Après dix années de dévotion à l’Équipe de France, à être présent chaque été et ce malgré la fatigue de la saison NBA, Boris et son pote de l’INSEP Tony Parker ont écrit la plus belle page du basket français. On se souvient tous de ce moment de gloire face à l’Espagne, suivi de cette victoire en finale contre la Lituanie pour finir sur le toit de l’Europe. Le rêve était devenu réalité.

C’était ça Boris Diaw. Un garçon qui aura tout donné sur le parquet, jusqu’à réaliser chacun de ses rêves. 247 sélections avec les Bleus, des médailles à la pelle, quelle carrière. Alors pour tout ça, merci Capitaine.