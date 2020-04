Allez, League Pass (parce qu’il faut bien) : retour en 1970, quand Kareem Abdul-Jabbar entamait une saison légendaire

Chose promise, chose due. Avec la mise à disposition gratuite du League Pass sur le mois à venir, TrashTalk veut vous en faire profiter un max afin que vous surviviez à cette terrible période sans balle orange. Alors après le Top 25 des matchs à voir absolument sur le LP concernant la période 2012-2020, on a décidé de vous proposer un match par soir, du old school comme du new school, histoire d’avoir sa dose de basket tous les jours.

Pour ceux qui n’ont toujours pas capté comment fonctionne un LP, c’est par ici

Le match : Hawks – Bucks, 17 octobre 1970

La feuille de stats : c’est juste ici

Le lien du match : juste là

Pièce collector aujourd’hui. Pour l’anniversaire de Kareem Abdul-Jabbar, 73 ans en ce 16 avril 2020, on vous propose un match de 1970, quand KAJ évoluait à Milwaukee sous le nom de Lew Alcindor. Du très old school donc. Ce match, c’est une opposition entre les Bucks et les Hawks de Pete Mavarich lors de leur toute première rencontre de la saison régulière 1970-71, qui n’était que la deuxième campagne d’Abdul-Jabbar en NBA. Énorme dès son entrée dans la Grande Ligue, Kareem tournera cette année-là à 31,7 points et 16 rebonds de moyenne, décrochant son premier titre de MVP, sa première bague NBA et son premier trophée de MVP des Finales. En tant que sophomore…

Allez, on se pose tranquillement sur le canap’, on branche le LP, et on se fait plaiz en ces temps difficiles. Après tout, c’est l’occasion ou jamais pour voir ou revoir des classic games, alors autant en profiter. Let’s go !