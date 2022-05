NBA Playoffs 2022 : demi-finales, le gros point après deux matchs à l’Ouest – Apéro TrashTalk

C’est l’heure de tirer un premier bilan des confrontations de ces demi-finales de Playoffs dans la Conférence Ouest ! Quand les Suns déroulent face aux Mavericks d’un Doncic un peu (trop) seul, les Warriors encore à moitié endormis sont surpris par de séduisants Grizzlies… Faut qu’on en parle !

Deux matchs sont déjà derrière nous dans ces demi-finales de Playoffs NBA… et la logique a été pour le moins respectée dans la série entre Suns et Mavericks. Oui, Luka envoie du sale de chez sale, fait danser la défense de Phoenix, mais ça ne suffit pas à bouger l’attaque exceptionnelle des Suns, guidée par un Chris Paul beaucoup, beaucoup trop chaud. De l’autre côté, à Memphis, les Grizzlies s’en sont remis à leur Ourson en chef, Ja Morant, pour mener la barque contre des Warriors encore un peu endormis d’une série d’échauffement contre les Nuggets. Le Ja est dans une forme qu’il n’a que rarement connu, et ça annonce de bonnes choses pour la suite, hormis si Golden State prend les choses en main en Californie.