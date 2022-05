Une fois n’est pas coutume, trois commencent à l’être. Ce jeudi, Adrian Wojnarowski a coupé l’herbe sous le pied des Sixers en annonçant la probable indisponibilité de Joel Embiid pour le Game 3. Un retour à Philly sans le patron de la raquette pennsylvanienne, au détriment du suspense de cette série. Débrief.

« Un seul être vous manque, et tout est dépeuplé ». Un dicton dont Doc Rivers se serait bien passé. Non, un dicton dont Doc Rivers et la planète basket se seraient bien passés. Comment savourer une demi-finale de conférence si l’on nous ampute de son premier intérêt ? En cinq ans, les Sixers n’ont jamais franchi le second tour des Playoffs. Cette année semblait être la bonne pour Joel Embiid et sa bande. Le Camerounais surfe sur sa régulière taillée MVP, sort d’une belle série face aux Raptors et s’apprêtait à cuisinier le Heat à sa sauce. Mais son corps a ses raisons que la raison ignore. À sa déchirure au pouce – qui ne l’empêchait pas de jouer pour autant – est venue s’ajouter une fracture orbitale, provoquée par un coup de coude de Pascal Siakam dans le visage. Au lendemain de cette nouvelle, on titrait : « aucune date de retour annoncée, l’inquiétude domine malheureusement l’espoir ». Une semaine plus tard, cette tendance se confirme puisqu’après avoir manqué les deux premiers matchs de la série, Joel Embiid est annoncé out pour le troisième. Le Woj précise cependant que son statut peut changer avant la rencontre, comme on l’a vu avec Devin Booker, listé out pour le Game 6 face aux Pelicans, finalement titulaire aux côtés de Chris Paul. Mais nul n’est sans savoir qu’un match de manqué face au Heat est déjà un match de trop. Là, malgré un retour au Wells Fargo Center qui va faire du bien, les Sixers se présenteront probablement avec James Harden dans le rôle du « patron ». Oui, nous aussi on pense au sweep.

The Sixers are currently listing Joel Embiid as out for Game 3, but there’s still progress that could be made to change his availability vs. Heat on Friday. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) May 5, 2022

En l’absence de Joel Embiid, les responsabilités iront toujours à… Tyrese Maxey. Le 21e choix de la Draft 2020 reste sur une performance à 34 points à 55% au tir. Il est l’un des seuls à tenir tête aux défenseurs d’élite que sont Jimmy Butler, P.J. Tucker et Bam Adebayo. Le meneur de 21 ans bombe le torse, mais il ne doit pas oublier que Kyle Lowry est out depuis quatre matchs à cause d’un souci aux ischio-jambiers. Surprise, le naingui du Heat est listé « questionnable » pour la troisième manche de ce vendredi. Ce potentiel retour ne devrait pas être perçu comme de la malchance pour Philly, mais plutôt comme une chouette nouvelle pour Miami. Et pourtant, on ne peut s’empêcher de lui attribuer ce sens. Un effectif du Heat en bonne forme physique contre des Sixers orphelins de leur pilier, il n’y a même pas match. Mais si l’on pense un peu philo, quelle est la meilleure fin pour Doc Rivers : des Sixers éliminés sans Joel Embiid, ainsi tombés armes à la main, ou un choke avec un effectif au complet ? Ouai, c’est pas cool de penser comme ça.

Jimmy Butler on Joel Embiid: « I want him to get right, because we want to play against who I call the MVP. » pic.twitter.com/zc8kC6WtOl — Dime (@DimeUPROXX) May 5, 2022

Même Jimmy Butler demande le retour du géant camerounais, c’est dire à quel point la situation est pesante. On croise les doigts d’ici ce soir, en espérant que l’infirmière fasse volte-face.