NBA Playoffs 2022 : demi-finales, le gros point après deux matchs à l’Est – Apéro TrashTalk

Boum, deux matchs de demi-finales de Conférence Est sont déjà passés et les séries vont désormais voyager respectivement jusqu’à Milwaukee et Philadelphie. Dans la même configuration qu’à l’Ouest, la série entre les Bucks et les Celtics est encore très incertaine alors que le Heat quitte lui la Floride avec une double avance bien acquise. Vous connaissez la formule… faut qu’on en parle !

Ici-même, le lien censé accompagner toutes vos journées et toutes vos nuits.

Une série très serrée, l’autre plutôt à sens unique. Il y en a pour tous les goûts à l’Est, et on commence avec les Celtics qui ont défoncé les Bucks de Giannis Antetokounmpo lors du match 2 : merci Ime Udoka pour les ajustements défensifs et Al Horford pour le boulot de patron sur le terrain. Les Jay’ Bro ont fait leur travail, et heureusement car Boston avait pris cher au premier match. Plus au Sud, le Heat a doublement corrigé les Sixers, mais sans Joel Embiid c’est tout de suite plus compliqué. DeAndre Jordan est titulaire, on peut traduire ça par cadeau de Noël en mai pour Bam Adebayo. Bref, tout ce beau monde va déménager pour la suite et on a hâte de voir ce que ça va donner

Vous connaissez la chanson : on se trouve un fauteuil ou un endroit pour s’installer peinard, on se prend un truc à grignoter pendant l’apéro si on a faim, on commente si on veut partager son avis avec les copains. Pour le reste, on s’occupe de tout !