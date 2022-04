En NBA, il y a des joueurs qui semblent faits pour les grands moments. Vous savez, ces joueurs qui haussent leur niveau de jeu dans les matchs qui comptent un peu plus que les autres. Anthony Edwards est seulement dans sa deuxième année dans la Grande Ligue, mais il donne déjà l’impression de faire partie de cette catégorie. Demandez donc aux Clippers.

« Ils étaient effrayés à l’idée de défendre sur moi, et j’en ai profité. » Voilà ce qu’a balancé Anthony Edwards après la victoire des Wolves sur les Clippers. Une décla 100% Ant-Man et qui correspond parfaitement à la perf du bonhomme cette nuit : 30 points, 5 rebonds, 10/21 au tir dont 5/11 du parking et 5/6 aux lancers-francs, le tout en l’espace de 37 minutes. Pas de doute, Edwards a brillé pour son premier rendez-vous avec la postseason. On connaît le phénomène, on connaît ses énormes qualités athlétiques, son talent, son côté un peu YOLO et sa grande bouche qui sort des pépites à un rythme record. Mais Edwards, c’est surtout un jeunot de seulement 20 piges qui n’a pas peur des spotlights. Alors quand il se retrouve devant un match du play-in tournament pour valider un ticket pour les Playoffs, il est plutôt du genre à prendre les choses à son compte. Exemple numéro 1, le premier pick de la Draft NBA 2020 n’a pas hésité à donner le ton en début de match en marquant les sept premiers points de son équipe. Welcome to Ant-Man’s world ladies and gentlemen. Exemple numéro 2, il a repris les choses en main au milieu du deuxième quart-temps quand Minnesota était un peu dans le dur. Et surtout, exemple numéro 3, c’est lui qui a fait la diff’ dans le money time en compagnie notamment de D’Angelo Russell pour emmener les Wolves vers la win, tout ça alors qu’ils étaient menés de sept points au moment de l’expulsion de Karl-Anthony Towns pour six fautes. Un gros tomar d’abord pour ponctuer un énorme 16-2 de la part de Minnesota, un step-back 3 ensuite pour donner quatre points d’avance à ses copains, les Clippers n’arriveront pas à s’en remettre.

Agressivité, confiance en soi, un mélange bien kiffant de puissance et d’adresse, tout ça avec le sang-froid nécessaire pour mettre le couvercle sur la ligne des lancers-francs en fin de match. Une sacrée combinaison pour un gamin qui n’est que dans sa deuxième saison NBA et qui goûte pour la toute première fois de sa carrière à la postseason. Pendant que Karl-Anthony Towns craquait son slip, Anthony Edwards était déjà en train de prouver qu’il est fait pour les grands rendez-vous. Alors évidemment, vous nous direz qu’il s’agit seulement d’un match et que ça demande confirmation au premier tour face aux Memphis Grizzlies. Mais il y a vraiment des signes qui ne trompent pas. Et clairement, on a ultra hâte de voir ce qu’il peut nous proposer dans son duel à venir avec Ja Morant. Deux monstres athlétiques, deux joueurs qui se croient capables d’escalader n’importe quel sommet, deux mecs qui respirent la confiance, deux gars qui aiment porter la team sur leurs épaules. De quoi se frotter les mains dès maintenant.

Du grand Anthony Edwards pour son premier match de postseason, vivement les Playoffs pour voir ce qu’il nous réserve face à la bande à Ja Morant. Une chose est sûre, il ne sera pas paralysé par l’enjeu, c’est plutôt l’enjeu qui devrait lui permettre de se surpasser.

