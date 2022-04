Alors que deux équipes supplémentaires viennent de se qualifier pour les Playoffs cette nuit suite aux victoires de Brooklyn et Minnesota, la NBA a dévoilé son calendrier pour le premier tour de la postseason. Il reste encore des choses à définir mais les grandes bases sont posées.

En attendant de savoir qui va prendre le huitième spot à l’Est (Cleveland, Atlanta ou Charlotte) comme à l’Ouest (Clippers, la Nouvelle-Orléans ou San Antonio), on peut déjà organiser les prochaines soirées puisqu’on connaît désormais le programme du premier tour des Playoffs, série par série. Le voici, avec les horaires français en plus. Pas besoin de nous remercier, on ne fait que notre boulot.

Conférence Ouest

Suns (#1) – Clippers/Pelicans/Spurs (#8)

Game 1 : dans la nuit du dimanche 17 avril au lundi 18 à Phoenix, 3h du matin

Game 2 : dans la nuit du mardi 19 avril au mercredi 20 à Phoenix, 4h du matin

Game 3 : dans la nuit du vendredi 22 avril au samedi 23 à RAD (reste à déterminer), horaire à déterminer

Game 4 : dans la nuit du dimanche 24 avril au lundi 25 à RAD, 3h30 du matin

Game 5* : dans la nuit du mardi 26 avril au mercredi 27 à Phoenix, horaire à déterminer

Game 6* : dans la nuit du jeudi 28 avril au vendredi 29 à RAD, horaire à déterminer

Game 7* : dans la nuit du samedi 30 avril au dimanche 1er mai à Phoenix, horaire à déterminer

*si nécessaire

Grizzlies (#2) – Wolves (#7)

Game 1 : dans la soirée du samedi 16 avril à Memphis, 21h30

Game 2 : dans la nuit du mardi 19 avril au mercredi 20 à Memphis, horaire à déterminer

Game 3 : dans la nuit du jeudi 21 avril au vendredi 22 à Minnesota, 1h30 du matin

Game 4 : dans la nuit du samedi 23 avril au dimanche 24 à Minnesota, horaire à déterminer

Game 5* : dans la nuit du mardi 26 avril au mercredi 27 à Memphis, horaire à déterminer

Game 6* : dans la nuit du vendredi 29 avril au samedi 30 à Minnesota, horaire à déterminer

Game 7* : dans la nuit du dimanche 1er mai au lundi 2 à Memphis, horaire à déterminer

*si nécessaire

Warriors (#3) – Nuggets (#6)

Game 1 : dans la nuit du samedi 16 avril au dimanche 17 à Golden State, 2h30 du matin

Game 2 : dans la nuit du lundi 18 avril au mardi 19 à Golden State, 4h du matin

Game 3 : dans la nuit du jeudi 21 avril au vendredi 22 à Denver, 4h du matin

Game 4 : dans la soirée du dimanche 24 avril à Denver, 21h30

Game 5* : dans la nuit de mercredi 27 avril au jeudi 28 à Golden State, horaire à déterminer

Game 6* : dans la nuit du vendredi 29 avril au samedi 30 à Denver, horaire à déterminer

Game 7* : dans la nuit du dimanche 1er mai au lundi 2 à Golden State, horaire à déterminer

*si nécessaire

Mavericks (#4) – Jazz (#5)

Game 1 : dans la soirée du samedi 16 avril à Dallas, 19h

Game 2 : dans la nuit du lundi 18 avril au mardi 19 à Dallas, 2h30 du matin

Game 3 : dans la nuit du jeudi 21 avril au vendredi 22 à Utah, 3h du matin

Game 4 : dans la soirée du samedi 23 avril à Utah, 22h30

Game 5* : dans la nuit du lundi 25 avril au mardi 26 à Dallas, horaire à déterminer

Game 6* : dans la nuit du jeudi 28 avril au vendredi 29 à Utah, horaire à déterminer

Game 7* : dans la nuit du samedi 30 avril au dimanche 1er mai à Dallas, horaire à déterminer

*si nécessaire

Conférence Est

Heat (#1) – Cavaliers/Hawks/Hornets (#8)

Game 1 : dans la soirée du dimanche 17 avril à Miami, 19h

Game 2 : dans la nuit du mardi 19 avril au mercredi 20 à Miami, horaire à déterminer

Game 3 : dans la nuit du vendredi 22 avril au samedi 23 à RAD (reste à déterminer), horaire à déterminer

Game 4 : dans la nuit du dimanche 24 avril au lundi 25 à RAD, 1h du matin

Game 5* : dans la nuit du mardi 26 avril au mercredi 27 à Miami, horaire à déterminer

Game 6* : dans la nuit du jeudi 28 avril au vendredi 29 à RAD, horaire à déterminer

Game 7* : dans la nuit du samedi 30 avril au dimanche 1er mai à Miami, horaire à déterminer

*si nécessaire

Celtics (#2) – Nets (#7)

Game 1 : dans la soirée du dimanche 17 avril à Boston, 21h30

Game 2 : dans la nuit du mercredi 20 avril au jeudi 21 à Boston, 1h du matin

Game 3 : dans la nuit du samedi 23 avril au dimanche 24 à Brooklyn, horaire à déterminer

Game 4 : dans la nuit du lundi 25 avril au mardi 26 à Brooklyn, horaire à déterminer

Game 5* : dans la nuit du mercredi 27 avril au jeudi 28 à Boston, horaire à déterminer

Game 6* : dans la nuit du vendredi 29 avril au samedi 30 à Brooklyn, horaire à déterminer

Game 7* : dans la nuit du dimanche 1er mai au lundi 2 à Boston, horaire à déterminer

*si nécessaire

Bucks (#3) – Bulls (#6)

Game 1 : dans la nuit du dimanche 17 avril au lundi 18 à Milwaukee, 0h30

Game 2 : dans la nuit du mercredi 20 avril au jeudi 21 à Milwaukee, 3h30 du matin

Game 3 : dans la nuit du vendredi 22 avril au samedi 23 à Chicago, 2h30 du matin

Game 4 : dans la soirée du dimanche 24 avril à Chicago, 19h

Game 5* : dans la nuit du mercredi 27 avril au jeudi 28 à Milwaukee, horaire à déterminer

Game 6* : dans la nuit du vendredi 29 avril au samedi 30 à Chicago, horaire à déterminer

Game 7* : dans la nuit du dimanche 1er mai au lundi 2 à Milwaukee, horaire à déterminer

*si nécessaire

Sixers (#4) – Raptors (#5)

Game 1 : dans la nuit du samedi 16 avril au dimanche 17 à Philadelphie, 0h

Game 2 : dans la nuit du lundi 18 avril au mardi 19 à Philadelphie, 1h30 du matin

Game 3 : dans la nuit du mercredi 20 avril au jeudi 21 à Toronto, 2h du matin

Game 4 : dans la soirée du samedi 23 avril à Toronto, 20h

Game 5* : dans la nuit du lundi 25 avril au mardi 26 à Philadelphie, horaire à déterminer

Game 6* : dans la nuit du jeudi 28 avril au vendredi 29 à Toronto, horaire à déterminer

Game 7* : dans la nuit du samedi 30 avril au dimanche 1er mai à Philadelphie, horaire à déterminer

*si nécessaire

Voilà pour le programme. Qu’une seule chose à faire désormais, bien s’organiser pour les quinze jours à venir et surtout prévenir votre famille que vous serez tout simplement injoignables pendant ce temps-là.

Source texte : NBA