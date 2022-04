La NBA a décerné hier son dernier trophée de coach du mois de la régulière. Après Quin Snyder et Ime Udoka en février, les lauréats de mars/avril sont Jason Kidd à l’Ouest et… Ime Udoka à l’Est. Les deux entraîneurs ont vu leur équipe faire partie des plus solides lors de ces dernières semaines de la saison.

Jason Kidd, c’est la classe à Dallas sur cette fin de régulière. Quelle belle saison de coach pour sa première aux Mavericks, il s’en voit bien récompensé à son terme. Sur la période mars et avril, J-Kidd a conduit son équipe à créer un jeu offensif plutôt séduisant autour du maestro Luka Doncic. On connaissait déjà la force de Dallas pour bien défendre et ces dernières semaines, chaque joueur sur le parquet connaissait mieux que jamais son rôle des deux côtés du terrain. Résultat : 16 victoires pour 5 défaites depuis début mars, et il y a eu des grosses perfs. Le bilan contre les grosses équipes est effectivement très bon. Sur cette période, Dallas a notamment battu les Warriors, les Celtics, les Nets, les Bucks, les Cavs et le Jazz deux fois. Sous la houlette de Jason Kidd, les Mavs sont sans conteste l’une des meilleures équipes du moment. Problème, le génie slovène s’est blessé au mollet à l’aube du premier tour des Playoffs. Cela pourrait changer toute la donne pour le groupe de J-Kidd, et la série contre le Jazz pourrait vite devenir très compliquée si Doncic est absent. La tuile.

Deuxième trophée du mois de suite pour le meneur d’hommes des Celtics, Ime Udoka. Le coach rookie fait beaucoup trop bien tourner son équipe depuis le début de l’année 2022. Sa récompense ne faisait pas débat en février dernier et pour la période mars/avril, le coach du Massachusetts a encore de beaux arguments. Boston depuis début mars, c’est 15 victoires pour 4 défaites. Le jeu produit par les C’s est en constante progression semaine après semaine, surtout dans le collectif. On pouvait reprocher à Udoka ses problèmes pour organiser des attaques, avec des Celtics qui jouaient beaucoup (trop) en isolation, mais cette époque semble révolue. Ces dernières semaines, tout le monde touche la balle, ça se balance du alley-oop, des extra passes, bref on s’amuse, et le tout dans la victoire. La rigueur défensive a toujours été stricte depuis le début de la saison, c’est un peu la spécialité d’Ime Udoka. Les progrès offensifs de l’équipe ne sont pas venus entacher la concentration de Boston pour protéger son propre côté du terrain, notamment grâce au leader défensif Marcus Smart et avec Robert Williams en dernier rideau. Cette équipe a de sérieux atouts pour inquiéter n’importe quel adversaire en Playoffs, à commencer par les Nets au premier tour. L’absence de Robert Williams pour au moins cette première série peut coûter cher, mais le collectif d’Ime Udoka est très bien rodé. En tout cas, sacrée année de rookie pour le coach des C’s.

D’autres candidats auraient pu bénéficier de ce dernier titre de coach du mois. Derrière Jason Kidd à l’Ouest, Chris Finch, Taylor Jenkins et Monty Williams pouvaient y croire. À l’Est, ce sont James Borrego, Mike Budenholzer et Nick Nurse qui ont terminé derrière Ime Udoka.

