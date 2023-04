En l’emportant à l’arraché face aux Wolves cette nuit après une fin de match complètement WTF, les Lakers ont validé leur ticket pour les Playoffs. Leur adversaire du premier tour ? Les Memphis Grizzlies d’un certain Dillon Brooks, qui avait déclaré avant le match de Los Angeles sa volonté de jouer LeBron James et Cie.

Ce n’est un secret pour personne, Dillon Brooks aime ouvrir sa grande bouche. Dernière preuve en date : sa déclaration à quelques heures du match Lakers – Wolves de mardi soir, qui devait déterminer l’identité de l’adversaire des Grizzlies au premier tour des Playoffs NBA.

“Cela ne me dérangerait pas de jouer LeBron dans une série de Playoffs” a d’abord déclaré Brooks. Pourquoi ? “La legacy est là, premier retour en Playoffs pour lui [les Lakers n’étaient pas qualifiés l’an dernier, NDLR.], l’éliminer directement au premier tour. Ce sera un bon test pour nous, ils ont de bons éléments, de bons joueurs.”

Dillon Brooks says he wants @KingJames and the @Lakers in the first round! pic.twitter.com/24x7EZrdKK — Doc Holliday (@The_DocHolliday) April 11, 2023

“L’éliminer directement au premier tour”. Quelque chose nous dit que ce petit passage retiendra l’attention de LeBron avant le Game 1 de dimanche soir à Memphis. Dillon Brooks vient ainsi de s’ajouter à la liste des mecs n’ayant pas peur de provoquer le King avant de l’affronter, comme Deshawn Stevenson, Brandon Jennings et quelques autres par le passé. Le plus souvent, ça s’est mal terminé pour eux, mais Brooks a confiance en la capacité des Grizzlies à dégager les Lakers dès le premier tour. Et il a raison.

Les Grizzlies ont terminé à la deuxième place de la Conférence Ouest, ils ont l’avantage du terrain, et possèdent un groupe solide capable d’aller loin sous l’impulsion notamment de Ja Morant et Jaren Jackson Jr.. Alors bien sûr, en face, vous avez deux superstars en LeBron et Anthony Davis, ainsi qu’une équipe qui est bien montée en puissance depuis la trade deadline. Mais Memphis n’a aucune raison de baisser les yeux face à la bande du King, et de toute façon ce n’est pas le genre de la maison. Bien au contraire.

Depuis deux ans et l’ascension des Grizzlies dans la hiérarchie de l’Ouest, Dillon Brooks et ses copains ont connu leur lot d’embrouilles, notamment face aux Lakers. On se souvient évidemment de l’incident avec Shannon Sharpe il y a quelques semaines à Los Angeles, mais également de l’épisode lors de la saison précédente impliquant Desmond Bane, qui avait trashtalké LeBron en disant qu’il ne faisait “plus peur à personne”. Bref vous l’avez compris, il y a déjà un vrai historique entre les Grizzlies et les Lakers. Et cette première série de Playoffs entre les deux équipes ne devrait qu’alimenter cette animosité ambiante.

Alors vivement dimanche (21h) pour le grand début des hostilités.

Shannon Sharpe recently rallied the Lake Show to a win at home and got into it with Dillon Brooks on behalf of the Lakers pic.twitter.com/6ihczwWAXP — Vamos (@RichyVamos) April 12, 2023

The Grizz laughing at LeBron while he bitches about who knows what, down 20, is too good.😂 pic.twitter.com/5YGlGz2Wek — Mark Harris (@itismarkharris) January 10, 2022

LeBron said Dillon Brooks is too small! pic.twitter.com/SSHhu3pkev — Ballislife.com (@Ballislife) January 6, 2021

