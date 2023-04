Le play-in Tournament se poursuit ce soir pour notre plus grand bonheur ! Après la qualification des Hawks et des Lakers, on continue avec ceux qui jouent leur saison dès cette nuit. À l’Est, les Raptors accueillent les Bulls pour un ultime match contre le Heat vendredi.

TORONTO RAPTORS – CHICAGO BULLS : 1h (diffusé sur beIN Sports 1)

Cette nuit, les Raptors et les Bulls jouent leur saison au Canada. Ce match sera l’occasion pour DeMar DeRozan de refroidir sa première franchise. Toronto qui est au bord de faire exploser son roster selon nombre de rumeurs, souhaite sûrement s’offrir une dernière virée le plus loin possible en postseason avec ce groupe. Nick Nurse, Fred VanVleet et OG Anunoby ne seront peut-être plus des Dinos cet été. Autant en profiter au maximum… et même si les bruits de couloir se sont calmés, l’effectif des Bulls pourrait subir le même sort. Nikola Vucevic et Zach LaVine ont été au centre de discussions de transferts en février dernier, qui pourraient reprendre cet été. Mais avant de se projeter dans le futur proche, revenons à l’instant présent.

Entre les Raptors et les Bulls, il n’y a qu’une victoire d’écart. Les deux franchises ont livré le même type de saison très moyenne. À Toronto, le trio original Siakam – Anunoby – VanVleet s’est essoufflé au cours de l’année. Pascal Siakam avait commencé très fort, avant de subir une petite blessure aux adducteurs qui l’a ramolli au cours de la saison. Pour Anunoby, sa valeur était très haute à la Trade Deadline, mais Toronto a préféré le garder pour avancer avec lui. Il a tout du bon role player, mais a connu aussi des périodes de moins bien avec blessures et contre-performances. Pour FVV, c’étaient les montagnes russes les plus totales. Autant capable d’être le sniper à trois points le plus chaud du moment comme le brickeur le plus apprécié des adversaires. On peut expliquer leur baisse d’intensité par un système Nick Nurse qui pousse ses cadres à fond en les faisant jouer la quarantaine de minutes sans broncher.

À côté de ça, Scottie Barnes, Rookie de l’année en titre, a réalisé en termes statistiques la même saison que l’an dernier, en prenant plus d’envergure en défense. Les dirigeants l’ont également érigé comme la future pièce centrale du nouveau projet Raptors. On peut voir cette saison comme une stagnation de sa part quand on compare avec les progrès réalisés par un Evan Mobley par exemple. Mais, même avec ce niveau, une bonne carrière NBA est possible pour Barnes.

Chez les Bulls, les mêmes commentaires peuvent être fait pour le trio DeRozan – LaVine – Vucevic. Capables du meilleur comme du pire. Leur vrai manque se trouve au poste 1 à cause d’un Lonzo Ball détruit par les blessures. Ils doivent combler avec du Ayo Dosunmu, Alex Caruso et depuis février Patrick Beverley. Mais ça ne reste pas élite de chez élite. Les Taureaux ont combattu longtemps avant de s’installer durablement dans le play-in. La même équipe, qui était en Playoffs l’an passé, va devoir se battre pour retrouver son adversaire d’alors… les Milwaukee Bucks. Une motivation supplémentaire pour Chicago qui aurait l’opportunité – ou pas – de prendre sa revanche en sept matchs.

Problème ? durant la saison Chicago n’a jamais réussi à installer de dynamique, obligatoire pour performer en postseason. Ce match en déplacement au Canada, avec cette ferveur que l’on connait dans le Nord sera compliqué. Le public sera d’ailleurs un détail qui peut faire pencher la balance en faveurs des Dinos. Info supplémentaire : les Raptors mènent 2-1 dans les confrontations directes avec Chicago en régulière, en ayant remporté tous leurs matchs à domicile. Les Bulls vont donc devoir sortir une grosse perf pour aller à l’encontre des chiffres et des pronostics.

Les clés du match :

DeRozan Game ou pas ? DeMar DeRozan revient là où tout a commencé pour lui et pourrait être inspiré cette nuit. S’il commence à passer en mode KD en étant inarrêtable à mi-distance, ça pourrait être compliqué pour Toronto.

? DeMar DeRozan revient là où tout a commencé pour lui et pourrait être inspiré cette nuit. S’il commence à passer en mode KD en étant inarrêtable à mi-distance, ça pourrait être compliqué pour Toronto. L’expérience du rendez-vous . Le groupe des Raptors se connait mieux avec un gros noyau solide et là depuis longtemps. Beaucoup de joueurs présents étaient déjà là pour le sacre de 2019. Les Dinos savent comment gérer ce genre de moment et de match ce qui pourrait faire la diff.

. Le groupe des Raptors se connait mieux avec un gros noyau solide et là depuis longtemps. Beaucoup de joueurs présents étaient déjà là pour le sacre de 2019. Les Dinos savent comment gérer ce genre de moment et de match ce qui pourrait faire la diff. Le public . Comme écrit plus haut, le public canadien est très vocal et fervent. La Scotiabank Arena sera bondée et à fond derrière ses joueurs. Un élément pas si négligeable que ça.

. Comme écrit plus haut, le public canadien est très vocal et fervent. La Scotiabank Arena sera bondée et à fond derrière ses joueurs. Un élément pas si négligeable que ça. Qui sera le plus clutch ? Le niveau des deux franchises étant si proche, le match s’annonce serré comme leur trois de régulière. Les joueurs les plus clutchs feront sûrement gagner leur équipe.

RENDEZ-VOUS A 1H POUR CET IMMANQUABLE RAPTORS – BULLS !