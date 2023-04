Playoffs NBA 2023 : le programme du premier week-end

Alors que le play-in tournament a délivré ses deux premiers qualifiés cette nuit, le programme du premier week-end des Playoffs NBA a été dévoilé. De samedi 19h à lundi matin 7h, on va boire et manger et dormir basket, avec pas moins de huit matchs bien épicés au menu.

Samedi 15 avril 2023

19h : Sixers – Nets

Sixers – Nets 21h30 : Celtics – Hawks

Celtics – Hawks 00h : Cavaliers – Knicks

Cavaliers – Knicks 02h30 : Kings – Warriors

Dimanche 16 avril 2023

21h : Grizzlies – Lakers

Grizzlies – Lakers 23h30 : Bucks – Heat/Raptors/Bulls*

Bucks – Heat/Raptors/Bulls* 02h : Suns – Clippers

Suns – Clippers 04h30 : Nuggets – Wolves/Pelicans/OKC*

*Le huitième et dernier spot qualificatif pour les Playoffs reste à déterminer dans les deux conférences. À l’Est, les Bucks affronteront soit Miami, soit Toronto, soit Chicago. À l’Ouest, les Nuggets affronteront soit Minnesota, soit la Nouvelle-Orléans, soit Oklahoma City.