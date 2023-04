Pour terminer véritablement la saison régulière, les distinctions individuelles du mois de mars et avril ont été délivré par la NBA. Après les rookies, on passe sur le banc avec les coachs du mois. Taylor Jenkins et Doc Rivers sont récompensés, en même temps, les bilans sont plus que corrects.

À l’Est, Doc Rivers est récompensé pour la bonne dynamique de Philly. Les Sixers ont même réussi à gagner avec les cadres au repos. Signe d’une bonne équipe, mais aussi d’un coaching clair et compétent. Celui que l’on critique souvent pour ses chokes à répétition sera une nouvelle fois attendu en Playoffs, dans la cour des grands… et pas question de se rater cette fois.

The NBA Coaches of the Month for March and April! West: Taylor Jenkins (@memgrizz)

East: Doc Rivers (@sixers) pic.twitter.com/o71LrMrpJC — NBA (@NBA) April 11, 2023

À l’Ouest, c’est Taylor Jenkins qui repart avec le dernier trophée mensuel de l’année. Le coach des Grizzlies réalise encore du très bon travail, peu importe son effectif. On lui a retiré Brandon Clarke et Steven Adams sur blessure, Ja Morant qui se prenait pour un gangsta en boîte, malgré tout, les victoires s’enchainent et Memphis fini deuxième de cette conférence Ouest très serrée. Ne reste plus qu’à assumer face aux Lakers du King et d’Anthony Davis.

Conférence Ouest : Michael Malone (Nuggets), Monty Williams (Suns), Mike Brown (Kings)