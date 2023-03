Grosse zone de turbulences à Memphis en ce moment ! Alors que Ja Morant vient d’être suspendu par la franchise pour ses frasques extra-sportives, son coéquipier Brandon Clarke a appris une très mauvaise nouvelle : il a été victime d’une rupture du tendon d’Achille.

La scène se passe dans les dernières secondes du premier quart-temps opposant Denver à Memphis vendredi soir.

Suite à un lancer-franc raté, Brandon Clarke tente de revenir dans sa moitié de terrain mais s’écroule tout seul, en se tenant la jambe gauche. Verdict selon ESPN, c’est donc une déchirure du tendon d’Achille, blessure synonyme d’opération et de longs mois de rééducation. Vous l’avez compris, sa saison 2022-23 est terminée et la suivante d’ores et déjà compromise.

I don’t like this Brandon Clarke injury at all pic.twitter.com/xYrwDPQGXS — eric (@EricTweetsNBA) March 4, 2023

Gros coup dur pour le joueur, gros coup dur aussi pour la franchise de Memphis. Car si Brandon Clarke ne possède pas le côté showman de Ja Morant, la grande bouche de Dillon Brooks ou les statistiques défensives de Jaren Jackson Jr., il est un role player hyper important des Grizzlies et participe grandement à l’identité de cette équipe.

Clarke apporte 10 points (plus de 65% de réussite au tir) et 5 rebonds par match en moins de 20 minutes en sortie de banc, et est capable de faire basculer une rencontre en faveur de Memphis rien qu’avec l’énergie qu’il apporte. Rappelez-vous sa magnifique série de Playoffs au premier tour la saison dernière, où il a été un véritable facteur X (16 points de moyenne et 9 rebonds, dont 4 offensifs) pour permettre aux Grizzlies de s’en sortir contre une équipe de Minnesota hyper accrocheuse.

Cette année malheureusement, le coach Taylor Jenkins ne pourra donc pas compter sur lui. Et c’est Memphis qui risque de souffrir…

Source texte : ESPN