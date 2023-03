Après la grosse nuit de vendredi, la NBA ralentit un peu le rythme pour ce soir : seulement six matchs au programme, mais heureusement une superbe affiche entre les Spurs et les Rockets Bucks et les Sixers en antenne nationale.

# LE PROGRAMME

23h : Wizards – Raptors

1h30 : Cavaliers – Pistons

2h : Heat – Hawks

2h : Spurs – Rockets

2h30 : Bucks – Sixers

4h : Kings – Wolves

# À NE PAS MANQUER

Bucks – Sixers évidemment. Une rencontre à l’ambiance de Playoffs entre deux poids lourds de la Conférence Est. D’un côté, Milwaukee, meilleur bilan NBA et sur une dynamique exceptionnelle avec 16 victoires consécutives. De l’autre, la bande de Joel Embiid, troisième de la conférence et bien décidée à mettre un terme à cette série pour prouver à tout le monde qu’elle a aussi la capacité de remporter l’Est cette saison. Il faut s’attendre à un match physique, tendu, serré, où Giannis Antetokounmpo et Embiid devraient se tirer la bourre pour porter leur équipe respective vers la win. Rendez-vous à 2h30, et pas d’excuse parce que demain c’est dimanche.

# À SUIVRE ÉGALEMENT