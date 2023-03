C’est l’inquiétude de ce début de semaine : rendu indisponible par les Grizzlies, Ja Morant semble traverser une phase délicate où polémiques et sorties de route menacent l’une des carrières NBA les plus prometteuses de la nouvelle vague. Attention à ne pas tirer le bouchon de liège de la vinasse, il est compliquée à remettre (métaphore nulle).

Mieux vaut prévenir que guérir. Une maxime connue de tous. Un « mal pour un bien » que les Grizzlies imposent à leur meilleur joueur, pour la pérennité d’une équipe, de son futur – et celui de toute la Ligue. Écarté du groupe de Taylor Jenkins suite à la parution d’un article du Washington Post dans lequel sont exposés des faits d’agression divers et malheureusement variés, Ja Morant a “réagi” de la pire des manières. Story dans un strip-club avec une arme à la main. La goutte de trop. Mise à l’écart pour une durée « indéfinie » par le staff de Memphis. Dans la foulée de l’annonce de cette forme de “suspension”, Nike – sous contrat avec le meneur des Grizzlies – a réagi assez sobrement. « Nous apprécions la prise de responsabilité de Ja et le fait qu’il prenne le temps d’obtenir l’aide dont il a besoin. Nous soutenons la priorité qu’il accorde à son bien-être ». Traduction ? On ne va rien faire pour le moment, Ja représente quand même un sacré paquet de biftons. Dans une semaine, tout le département marketing de notre entreprise espère que l’affaire sera oubliée.

En quoi le dossier inquiète-t-il ? Ja était dans un strip-club de Denver. Si l’arme qu’il tenait était la sienne, cela voudrait dire qu’il a voyagé avec. Et ce genre de petit invité surprise dans l’avion d’une franchise, “seulement” treize ans après le « gun incident » de Gilbert Arenas, c’est plutôt mal vu par les grandes instances. Niveau suspension, Ja risque du lourd. Et encore. Avec cette mise à l’écart en mode “sourdine”, très vague et pas des plus transparentes au niveau de la communication, prions pour que la liste des délits s’arrête là. Pas chouette de voir le futur de la Ligue se tirer une balle dans le pied. Sans mauvais jeu de mots.

« Ja ne dispose pas de calendrier de retour précis… nous gérons les choses un jour après l’autre. Il s’agit pour lui d’un processus de guérison continu. » – Taylor Jenkins, entraîneur des Grizzlies