Ligue Back to Business TTFL : and the winners are…

Pour la reprise de la NBA suite à la pause All-Star, la TrashTalk Fantasy League s’était elle-aussi mise en mode Back to Business avec une ligue de ce nom. Et surtout des lots à aller chercher. Après onze jours d’une lutte acharnée, il est l’heure de faire le bilan et de récompenser les valeureux joueurs TTFL ayant tiré leur épingle du jeu parmi les 2255 participants. Spoiler : je ne suis pas dans le Top 10, comme toute l’équipe de TrashTalk

On n’est pas allés vérifier, mais on imagine que dans nos dix vainqueurs, une bonne partie a dû miser sur Damian Lillard dimanche 26 février, lorsque le meneur des Blazers a envoyé ses 105 points. Forcément, ça aide dans un deck et ça donne le smile. Mais auront-ils poussé le nez creux jusqu’à poser Jakob Poeltl (51 points contre les Pelicans ou 58 contre les Wizards), Myles Turner (70 points contre les Celtics), Harrison Barnes (54 points contre le Thunder) ou encore Mikal Bridges (64 points sur les Celtics) ? Est-ce que dans le lot, il y a l’unique personne ayant pris cette nuit Immanuel Quickley qui envoie 60 sur les Celtics – décidément l’équipe souffre-douleur de cette ligue TTFL ? Si c’est le cas, énorme respect.

Mais il y a eu aussi des valeurs sûres sur lesquelles miser. Allez, on vous fait la liste des Best Picks de la période : Myles Turner donc (70 points), Kawhi Leonard (74), Joel Embiid (76), Damian Lillard (105), Jimmy Butler (51 points), Ja Morant (61 points), Jayson Tatum (72 points), Luka Doncic (66 points), Dejounte Murray (68 points), James Harden (64 points) et Shai Gilgeous-Alexander (67 points). 11 nuits, 11 joueurs différents, 774 points au max à récupérer. Bon, personne n’a réussi le combo parfait, mais dix d’entre vous ont quand même su tirer leur épingle du jeu.

# LE TOP 10 de la ligue Rivals Week TTFL

1 – Nain69 649 points

2 – Jerthyx 647 points

3 – ValDo3 630 points

4 – dArgencourt 623 points

5 – ehtiaine 621 points

6 – VicoQDS 619 points

7 – QuentinC 614 points

8 – milan72430* 613 points

9 – Romainandre* 613 points

10 – WBGLT* 613 points

*joueurs départagés par tirage au sort.

# LES LOTS À GAGNER

Pas de panique pour les gagnants : vous allez bientôt recevoir un mail pour le choix des lots dans la boutique et les modalités d’envoi. Et pour les autres un peu de patience : il se pourrait que prochainement vous puissiez retenter votre chance sur une nouvelle ligue. On dit ça, on dit rien.