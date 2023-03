Vingtième semaine en TrashTalk Fantasy League, ce qui signifie que les quatre cinquièmes de la saison sont passés. Alors, qui a cartonné au moment d’attaquer le sprint final TTFL ?

Pour tout suivre sur la TTFL : go follow le TTFLab !

# Les tauliers de la semaine passée

Le podium de la semaine

62,3 points de moyenne pour le Player of The Week. Correct.

Le podium individuel

Le Barbu veut sa bague, il ne lâchera rien. Quelqu’un pour lui dire qu’en TTFL, ça ne compte pas comme un titre NBA ?

Le podium par équipe

Dites-nous les Ducs, vous n’en avez pas marre d’être bons ?

# Les best picks de la semaine passée

Lundi : Jimmy Butler – 51 points (12,3% des picks)

Mardi : Ja Morant – 61 points (5,6% des picks)

Mercredi : Jayson Tatum – 72 points (2% des picks)

Jeudi : Luka Doncic – 66 points (6,6% des picks)

Vendredi : Dejounte Murray – 68 points (0,4% des picks)

Samedi : James Harden – 64 points (2,8% des picks)

Dimanche : Shai Gilgeous-Alexander- 67 points (2,4% des picks)

# Les carottes de la semaine passée

Les Jay Brothers (14,5% des picks)

DNP pour Jaylen Brown (3,7% des picks) et 15 points pour Jayson Tatum (10,8% des picks). Et la défaite face aux Knicks. Sale soirée pour les fans des Celtics.

Paul George (7,1% des picks) : 9 points vs Warriors

Carotte-P dans toute sa splendeur.

Trae Young (3% des picks) : 10 points vs Heat

Plutôt sur une bonne dynamique, Trae Young a attiré quelques joueurs TTFL samedi. Dommage, c’était face à la défense du Heat…

# Les bons coups de la semaine passée

Bojan Bogdanovic (0,1% des picks) : 52 points vs Bulls

Un gars solide sur les Bulls, ça ressemble quand même pas mal à une valeur sûre cette saison…

Harrison Barnes (<0,1% des picks) : 54 points vs Thunder

Comme si on n’hésitait pas assez entre Fox et Sabonis, il faut qu’un autre gars des Kings entre dans la danse.

Jakob Poeltl (0,2% des picks) : 58 points vs Wizards

On va maintenant poser Jakob à chaque fois que les Raptors jouent une équipe avec une raquette faible.

Mikal Bridges (0,3% des picks) : 64 points vs Celtics

En voilà un qui devient lentement mais sûrement une valeur sûre de la TrashTalk Fantasy League depuis son arrivée aux Nets.

Immanuel Quickley (1 pick) : 60 points vs Celtics

Pas de Brunson ? Pas de problème, Immanuel est là pour les Knicks.

# Les trophées de la semaine passée

Dark Knight : prendre Desmond Bane ou Nicolas Batum quand ils s’affrontent le 5 mars – 147 picks

Quinze d’entre vous ont fait -3 avec Batman quand 132 autres se sont mis bien mieux avec 43 points pour Bane. Ce ne sont pas toujours les superhéros qui gagnent.

# Les trophées de la semaine à venir

Slam Dunk Contest : prendre Aaron Gordon ou Zach LaVine quand ils s’affrontent le 8 mars

Espérons que les scores TTFL volent aussi haut que les deux gonz’

BLM : prendre Jaylen Brown quand il se déplace à Atlanta le 11 mars

Un pick engagé.

# Notre choix de la semaine

James Wiseman vs Hornets : Oui, on avait envie d’écrire une connerie. Ou du moins tenter quelque chose d’un peu funky. On connait la fébrilité légendaire des Hornets qui laissent les pivots adverses se gaver. Alors pourquoi pas être joueur jusqu’au bout et tenter James Wiseman qui découvre le basketball avec les Pistons ?

Sur ce conseil pourri, il est temps de vous laisser. Il parait qu’il y a les résultats de la ligue Back To Business qui doivent tomber également.