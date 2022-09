Dans le cadre de ces 30 Previews en 30 Jours, on vous parle donc des 30 franchises NBA… en 30 jours, sans blague. Et dans le cadre de ce mois 100% analyse en amont, on vous rappelle aussi que la TrashTalk Fantasy League reprendra encore ses droits pour une nouvelle saison. L’occasion entre deux gros dossiers de vous balancer les tendances pour chaque franchise, et aujourd’hui on vous parle des San Antonio Spurs !

C’est quoi la TrashTalk Fantasy League ?

Règles et explications pour jouer à la TTFL, le meilleur jeu de basket de la galaxie

#Les bons plans annoncés

Euh…

Bon, allez on va garder le sourire et vous vendre la meilleure salade possible ! Un peu de Keldon Johnson dans les decks de certains ? Ou du Jakob Poeltl lors des soirées offensives ? On ne va pas se mentir, déjà qu’à l’ancienne prendre un joueur des Spurs c’était pas la folie à cause de leur identité ultra collective, cette année ça va être compliqué de faire des best picks vu le tanking qui nous attend à San Antonio. Il y a donc deux options à surveiller : un joueur qui explose dans ce marasme et gère les grosses catégories statistiques, ou bien le duo Poeltl – Keldon qui fait ses merveilles sans trop de déchets dans leur jeu. Hormis ça, circulez car il n’y a pas grand chose à voir sur le papier.

#Les carottes redoutées

Disons que ça dépend de la manière avec laquelle vous jouez à la TTFL. Si vous aimez prendre des risques en ajoutant des joueurs obscurs dans vos decks ? Vous pouvez toujours envoyer du Devin Vassell et du Josh Primo un bon soir, en espérant que ça fasse plouf. Mais ça sent quand même bien fort la carotte, tout comme Doug McDermott qui peut aussi bien envoyer le scoring du mois avant de retomber dans l’anonymat total. La vraie carotte, au final, c’est prendre un joueur des Spurs cette saison. En attendant de voir qui prendra les rennes du scoring.

#Les trois meilleures moyennes de l’équipe la saison passée

Dejounte Murray : 37,5 points

Jakob Poeltl : 28,6 points

Keldon Johnson : 24,7 points