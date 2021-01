TrashTalk Fantasy League – TTFL Podcast S3, Épisode 5 : on analyse puis on joue, le Lab régale encore et encore

On arrive déjà à la fin du mois de janvier et au quatrième épisode de l’année 2021 du Lab. L’équipe d’(h)experts chapeautée par le druide Cédric, aka DonPapa, nous offre comme toujours ses analyses pointues et ses prévisions pour les prochains jours. Allez, c’est parti, on se fait le premier petit café de la semaine et on écoute les cracks de la TrashTalk Fantasy League nous livrer leur vision de la NBA. Régal en vue !

Avec ce cinquième épisode de la saison, déjà le quatrième de 2021, on commence à être habitué, que ce soit le dimanche soir en direct, ou alors le matin suivant, à écouter le podcast du Lab avec attention. C’est l’occasion de revenir sur la semaine passée, avec joie si elle a été fructueuse – comme pour un certain Joel Embiid, bien énervé ces derniers jours -, ou la larme à l’œil pour les plus malheureux. Après un court passage en revue du haut du panier de la compétition, que ce soit sur le plan personnel ou collectif, avec des statisticiens très doués, le Lab vous offre surtout la possibilité de vous retaper au maximum en faisant le tour des meilleurs et choix les plus risqués, jour par jour, jusqu’à dimanche. Pour finir en beauté, DonPapa se mue en présentateur de jeu télévisé pour nous offrir un petit quizz bien sympa intégrant un auditeur et basé sur la boîte de jeu #TrashTalk et ses 800 questions sur le basket américain. On écoute tout ça avec attention, et vous verrez, le temps passe très (trop) vite !

Pour ne pas changer, l’équipe du Lab nous offre un nouvel épisode riche et très intéressant. Pendant plus d’une heure et demie, les débats font rage et nous remplissent la tête de picks et de carottes possibles au cours des prochains jours. Reste la partie la plus dure désormais : faire ses propres choix, et si possible, les bons. Bonne chance à vous tous et à la semaine prochaine !