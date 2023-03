Comme chaque semaine sur TrashTalk, retrouvez le programme complet des sept jours à venir (du lundi 6 au dimanche 12 mars 2023), pour arriver au boulot avec une gueule de zombie et l’haleine d’une mère-grand qui vient de manger une conserve de harengs pas frais. En attendant quelques potentielles updates, voici le menu signé beIN Sports.

Ça commence à sentir bon les Playoffs. Mais avant cela, il y a quand même encore un bon mois de saison régulière à déguster pour se mettre en jambes et valider les seeds au sein de chaque Conférence. À l’Est, les Cavaliers voient les Knicks les remonter à grands pas. Le Cleveland – Boston de la nuit prochaine risque de coûter cher. Les fans des Sixers vont aussi être servis avec trois rencontres diffusées sur les antennes de beIN cette semaine. En back-to-back à Indianapolis et Minneapolis aujourd’hui et demain, puis à la maison face aux Blazers dans la nuit de vendredi prochain. Pour finir, deux rendez-vous importants. Les Warriors qui ont récupéré Stephen Curry se déplaceront chez leurs rivaux de Memphis ce jeudi. Et pour les fans de beau jeu qui sent bon la Conférence Ouest, les Suns de KD reçoivent les Kings qui s’accrochent à leur place sur le podium pour le moment. L’affiche s’annonce succulente ce week-end et vous aurez tout le dimanche pour récupérer de votre nuit blanche. Allez, café !

Dans la nuit du lundi 6 mars

Cleveland Cavaliers – Boston Celtics à 1h (beIN 1)

Indiana Pacers – Philadelphie Sixers à 1h (beIN 4)

Dans la nuit du mardi 7 mars

Minnesota Timberwolves – Philadelphie Sixers à 1h30 (beIN 1)

Dallas Mavericks – Utah Jazz à 2h30 (beIN 5)

Dans la nuit du mercredi 8 mars

New Orleans Pelicans – Dallas Mavericks à 1h30 (beIN 1)

Denver Nuggets – Chicago Bulls à 3h (beIN 4)

Dans la nuit du jeudi 9 mars

Detroit Pistons – Charlotte Hornets à 1h (beIN 4)

Memphis Grizzlies – Golden State Warriors à 1h30 (beIN 5)

Dans la nuit du vendredi 10 mars

Philadelphie Sixers – Portland Trail Blazers à 1h (beIN 4)

Miami Heat – Cleveland Cavaliers à 2h (beIN 1)

Dans la nuit du samedi 11 mars

Los Angeles Clippers – New York Knicks à 22h (beIN 7)

Phoenix Suns – Sacramento Kings à 3h (beIN 4)

Dans la nuit du dimanche 12 mars

Denver Nuggets – Brooklyn Nets à 20h30 (beIN 2)

New Orleans Pelicans – Portland Trail Blazers à 0h (beIN 4)