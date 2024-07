Ja Morant pleinement rétabli et de retour sur les parquets

Blessé depuis le mois de janvier, Ja Morant a enfin reçu le feu vert des médecins pour reprendre pleinement le chemin des parquets. Le meneur star des Grizzlies sera prêt à carburer à la prochaine rentrée NBA.

“It s go time”. Il n’aura pas fallu une longue phrase à Ja Morant pour confirmer son retour sur les parquets. Le meneur a utilisé ses réseaux sociaux pour remettre un peu de sourire sur les visages des fans de Memphis. Après une saison où il aura disputé seulement 9 matchs pour cause de grosse suspension (pour ses affaires de gun) puis de blessure longue durée, Morant veut passer à autre chose et remettre les Grizzlies dans les premières places à l’Ouest.

Le talent est là dans le Tennessee mais les blessures ont plombé de manière spectaculaire l’ascension des Oursons sur les douze derniers mois. La bonne nouvelle, c’est que le groupe devrait cette fois être pleinement opérationnel à la rentrée. La franchise a aussi reçu le renfort de Zach Edey en provenance de la Draft NBA 2024 et le grand pivot montre des signes encourageants en Summer League.

Pour Ja Morant, cette saison s’annonce aussi capitale car outre ses performances sur le terrain, on s’attend à ce qu’il montre un autre niveau de leadership et de maturité sur et en dehors des terrains. Morant tournait à 25 points et 8 passes de moyenne sur sa courte saison 2023-24. Le marsupilami des Grizzlies a désormais trois mois pour bosser son jeu et se préparer au mieux avant le début de la nouvelle saison NBA.

it’s GO t:me

— Ja Morant (@JaMorant) July 9, 2024

Source texte : X / Twitter