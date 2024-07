Free Agency 2024 : Paul Reed s’engage avec les Pistons

Les Pistons ont récupéré le contrat de Paul Reed, qui s’engage donc à Detroit avec le deal en cours de 24 millions sur 3 ans signé aux Sixers. Une signature plutôt intelligente qui apporte de la profondeur sur les postes 4 et 5.

Il aura l’opportunité de se montrer et d’avoir du temps de jeu chez les Pistons. Paul Reed ne trouve pas seulement Tobias Harris à Detroit, mais aussi des responsabilités intéressantes. La franchise de Mo-Town l’a signé en reprenant son ancien contrat, signé initialement sur 3 ans pour 24 millions de dollars. Il en reste actuellement deux, assez de temps pour espérer faire sa place dans l’effectif.

The Detroit Pistons are claiming F/C Paul Reed off free agency waivers, sources tell @TheAthletic @Stadium. Reed is in the second season of a three-year, $24 million deal, and now BBall Paul joins Detroit. pic.twitter.com/GW6mxkTFZp

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 9, 2024

Pour les Pistons, c’est un nouveau coup dans une Free Agency assez sympathique, marqués par de nombreux recrutements visant à rendre cette équipe compétitive. L’idée est bien d’apporter des éléments solides pour aider Cade Cunningham à enfin devenir un joueur majeur. Notamment en assurant les rebonds offensifs, son domaine de prédilection.

Source : Shams Charania