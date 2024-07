Giannis Antetokounmpo, fraîchement qualifié pour la phase de groupe des Jeux Olympiques 2024, a été désigné porte-drapeau de la délégation grecque.

Si vous l’aviez raté, la campagne de qualification olympique de Giannis Antetokounmpo a été proche de la perfection. Au-delà de ses 32 points à 100% au tir pour son entrée en lice, l’ailier-fort a su être juste à toutes les étapes jusqu’au triomphe contre la Croatie en finale. Même la Slovénie de Luka Doncic n’a pas tenu le choc, ces Grecs sont complets et il faudra s’armer de patience pour les manger.

Les émotions ont ensuite pris le dessus, et le double MVP des Milwaukee Bucks a pris le temps de savourer la victoire des siens avant la première campagne olympique de sa carrière.

“Ça représente énormément pour moi. Les meilleurs athlètes du monde sont aux Jeux Olympiques. C’est un honneur (…) je profiterai de chaque moment.”

What it means for Giannis 🥹#FIBAOQT pic.twitter.com/rpacKTH6PA

— FIBA (@FIBA) July 7, 2024

Mais la fin du mois de juillet aura une saveur encore plus particulière pour Giannis Antetokounmpo. Ce mardi, il a été nommé porte-drapeau de la délégation grecque pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Avec la marcheuse Antigoni Drisbioti, Giannis aura la charge de représenter sa nation à partir de la cérémonie d’ouverture. Autrement dit, il faudra lever la tête à minimum 2m11 de hauteur pour apercevoir le drapeau bleu et blanc hellénique.

Γιάννης Αντετοκούνμπο και Αντιγόνη Ντρισμπιώτη Σημαιοφόροι στην Τελετή Έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων Παρίσι 2024 #TeamHellas 🇬🇷#Paris2024 pic.twitter.com/EAo6IM3LQ2

— Hellenic Basketball (@HellenicBF) July 9, 2024

Après sa victoire au TQO, la Grèce a hérité d’un groupe A très relevé avec l’Espagne, l’Australie et le Canada pour se dresser sur la route des huitièmes de finale. Pour Giannis Antetokounmpo et ses coéquipiers, les hostilités démarreront contre Shai Gilgeous-Alexander, Dillon Brooks ou Jamal Murray.

Grèce – Canada, c’est le 27 juillet à 21h, à peine le temps de se remettre de la cérémonie d’ouverture et de poser le drapeau.

Source texte : Basket News