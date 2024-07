Lors de sa conférence de presse d’introduction chez les San Antonio Spurs, Chris Paul n’a pas manqué de souligner l’influence de Victor Wembanyama et de Gregg Popovich dans sa décision de rejoindre le Texas.

Chris Paul, 39 ans, est passé par six franchises NBA depuis sa première saison en 2005-06, il y a près de 19 ans. Récemment coupé par les Golden State Warriors, le meneur n’envisageait pas la retraite de sitôt et souhaitait s’atteler à un ultime challenge. Il a fait le choix de rejoindre les San Antonio Spurs pour un contrat de 11 millions de dollars sur 1 an.

Interrogé sur les raisons qui ont motivé sa décision, CP3 n’a pas manqué de mentionner la force de gravité de Victor Wembanyama. Selon lui, le Français est déjà l’un des joueurs dont tout le monde parle, et l’opportunité d’être associé avec lui sur pick-and-roll ou en général est un luxe que le Point God n’envisageait pas de refuser.

“La présence de Victor a aussi aidé, c’est évident (…) J’ai joué contre lui cette saison et il n’y a probablement aucun joueur dans la ligue dont tout le monde parle après le match comme lui.”

“Harrison et moi étions dans l’avion hier, et on se disait à quel point ce serait génial, à ce stade de notre carrière, d’avoir l’occasion de l’apprécier {Victor Wembanyama, ndlr} jour après jour.”

Expliquant son choix, Chris Paul a également mentionné la force de l’institution que représente les Spurs. En premier lieu, l’inoxydable Gregg Popovich qui aborde cette année sa 29e saison à la tête de San Antonio. Comme un paquet de nouvelles recrues avant lui, Paul ne tarit pas d’éloges et de respect à propos de l’un des GOAT du coaching.

“Évidemment, j’admire Pop de loin depuis des années (…) il y a tellement de respect. Non seulement pour son QI basket, mais aussi pour ce qu’il est en tant que personne, en tant que compétiteur et tout ce qui s’ensuit”.

“Je déteste perdre plus que je n’aime gagner, donc il faut que vous sachiez qu’on va se battre pour gagner.”

Son exercice 2023-24 a été l’un des moins prolifiques de sa carrière – 9,2 points et 6,8 passes de moyenne – mais Chris Paul n’entend pas passer ces douze prochains mois dans les bas-fonds de la ligue. S’il a fait le choix d’une équipe en reconstruction plutôt qu’un contender pour aller chercher une bague, c’est aussi parce qu’il semble confiant sur ses chances de gagner dès l’an prochain. Un cinq Chris Paul – Devin Vassell – Harrison Barnes – Jeremy Sochan – Victor Wembanyama, avec Stephon Castle, Keldon Johnson et Tre Jones sur le banc, c’est peut-être encore jeune dans la jungle de l’ouest, mais non sans hype.

Pour Chris Paul x Victor Wembanyama, rendez-vous au mois d’octobre à San Antonio. Le mentorat et l’expérience du Point God avec la folie de l’Alien, on stream tous les jours de la semaine. Et CP3 aussi visiblement.

