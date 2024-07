Les Houston Rockets ont annoncé leur effectif pour la Summer League 2024 de Vegas. En plus de Reed Sheppard, 3e pick de la Draft NBA 2024, le roster ne manque pas de jeunots en quête de sensations.

Dès ce samedi 13 juillet, sur les coups d’1h30 du matin, les Houston Rockets démarrent leur campagne annuelle de Summer League. En tête d’affiche, les fusées pourront compter sur le retour d’un MVP dans leurs rangs : Cam Whitmore, élu meilleur joueur de la Summer League 2023. Sa campagne en 19 points, 5 rebonds, 2 passes et 2,5 interceptions n’avait pas manqué de signaler qu’il était tombé trop bas lors de la draft. Cette année, et après une saison rookie réussie, il a l’opportunité de se régaler à nouveau.

A ses côtés, on note les grands débuts de Reed Sheppard dans la cour des grands. Le petit sniper de Kentucky, qui a affolé les compteurs NCAA avec une réussite hallucinante derrière l’arc en 2023-24, sera un des points d’attention principaux en ce mois de juillet. Les Rockets ont également récemment récupéré A.J. Griffin en provenance des Atlanta Hawks, ou certains noms qui sentent bon les salles à moitié vides et le garbage time NBA comme Kira Lewis Jr. ou Orlando Robinson. On les aime très fort quand même évidemment.

The Summer League Mini-Camp roster is here! 👀

Let the countdown to Vegas begin. pic.twitter.com/hXTf7WIwi6

— Houston Rockets (@HoustonRockets) July 9, 2024

Amen Thompson, sélectionné haut lors de la Draft NBA 2023, prépare sa saison sophomore légèrement différemment. Avec Jabari Smith Jr., il a participé aux entraînements de préparation des Jeux Olympiques avec la Team USA. Jouer contre LeBron James, Stephen Curry ou Kevin Durant plutôt que Brice Sensabaugh, Ricky Council IV ou Bronny James, c’est presque une idée un peu saugrenue si vous nous demandez (lol). Mais ces deux cadres de l’effectif de Houston ne seront donc pas présents dans la traditionnelle compétition estivale.

Students of the game ✍️ pic.twitter.com/3V9itG0PAU

— Houston Rockets (@HoustonRockets) July 9, 2024

C’est bien face aux Los Angeles Lakers de Bronny que les Rockets lancent leur Summer League ce samedi. Entre la campagne de back-to-back de Cam Whitmore ou les bombinettes de Reed Sheppard, on va se ré-ga-ler.