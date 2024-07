Au milieu des superstars qui composent Team USA, c’est un gamin de 17 ans qui a volé la vedette à tout le monde lors du camp d’entraînement de l’équipe américaine à Las Vegas : Cooper Flagg. De quoi impressionner les plus grands, notamment Kevin Durant.

Il a tout détruit au lycée. Il va porter les couleurs de la célèbre université de Duke. Et il est déjà annoncé comme le premier choix de la Draft NBA 2025.

Ce gars-là, c’est Cooper Flagg. Un jeune homme qui est tellement phénoménal qu’il a été invité au sein de la “Select Team” pour jouer le rôle de sparring partner face à Team USA. Un rôle dans lequel il a particulièrement brillé.

17-year-old Duke commit Cooper Flagg is TORCHING Team USA 🔥 pic.twitter.com/6E7IblYhFA

17-year-old Cooper Flagg can't be stopped during practice vs. Team USA 😱🇺🇸 pic.twitter.com/BQtAFirQPH

Cooper Flagg is insane this dude is cooking against team USA’s best defenders wtf pic.twitter.com/pg3ibpYpxU

Pouvoir réaliser ce genre de séquences à seulement 17 piges, face à l’armada de Team USA, ce n’est pas normal. Mais Cooper Flagg n’est pas un gamin comme les autres et il suffit d’écouter Kevin Durant pour comprendre à quel point il est spécial.

“C’est déjà un sacré joueur. Et il ne peut que progresser avec plus d’expérience. Il a 17 ans et joue presque comme un ancien. Il ne laisse transparaître aucune émotion. Il va sur le terrain, fait son job. C’est toujours bon signe.” – KD sur Cooper Flagg

Venant d’un puriste comme Kevin Durant, et d’un mec qui a tout gagné dans sa carrière, forcément ça pèse.

Touché au mollet actuellement, KD n’a pas pu participer aux scrimmages de Team USA et était simplement dans le rôle de spectateur. L’occasion pour lui d’observer Cooper Flagg de près et de mieux comprendre l’énorme hype qui l’entoure. Cette hype, elle vient d’atteindre le niveau supérieur à travers les performances de Flagg face à Team USA, et on n’ose même pas imaginer le chantier qu’il va réaliser lors de son année universitaire à Duke.

Pas un hasard si certaines franchises NBA ont déjà prévu de tanker la saison prochaine…

Suns’ Kevin Durant on Duke’s Cooper Flagg at USA Basketball camp: “He looks like a hell of a player. … He’s 17 years old coming in here playing like a vet almost. No emotion. Just going out there and doing his job. That’s a good sign.” pic.twitter.com/IupKki3c8T

